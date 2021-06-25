冠軍建材力挺防疫前線　捐贈防疫基金及物資250萬元

▲冠軍建材集團在疫情升溫之際，捐贈防疫基金與物資250萬元，期望為全民防疫投入心力。

圖、文／冠軍建材提供

近日國內新冠肺炎COVID-19疫情延燒衝擊全台，冠軍建材集團在疫情升溫之際，捐贈防疫基金與物資250萬元，期望為全民防疫投入心力，展現在地企業的正向力量，與防疫及醫護人員齊心抗疫，守護民眾健康。

冠軍建材長期透過「大一元愛心磚專案」關懷弱勢，疫情爆發至今，率先捐贈金額共計250萬元，包含贊助台北市政府第一線醫護人員基金60萬、苗栗縣政府50萬、贊助苗栗縣竹南鎮公所50萬防疫金、提供全台新住民相關協會17萬片口罩，以及捐助苗栗縣750户社福家庭酒精與口罩等防疫物資。冠軍建材集團全力支援社會與第一線防疫醫護人員物資與需求，如同冠軍建材集團董事長林榮德常掛在嘴邊的「企業社會要共好，冠軍才會好」，越在危急之時越要挺身而出，守護家園、齊心抗疫。

面對嚴峻的疫情，冠軍建材也超前部署，以員工健康及安全為首要條件。除了強化分區上班、分流管制，集團工廠端也採取分組輪班作業。更針對外籍員工採取嚴密分組分流、住宿人數管制並提昇消毒頻率，也更加關心苗栗疫情嚴峻地區外籍員工狀況，一切都以照顧冠軍集團員工健康為優先，確保全體員工的安全不受疫情影響。冠軍建材集團相信，台灣一定能再次戰勝疫情，成為世界的冠軍。