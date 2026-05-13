假扮深夜落單！40男輪流問「一次多少」　印度女警親測3小時崩潰

▲女警蘇瑪蒂深夜偽裝成普通女子等公車，短短3小時內竟遭近40名男子騷擾。（圖／翻攝自indianmasterminds、INDIATODAY）



圖文／CTWANT

印度海德拉巴（Hyderabad）近日一場警方臥底行動震撼外界！由於當地長期接獲女性投訴，指稱深夜在車站附近頻繁遭到陌生男子騷擾，警方因此展開「素人臥底行動」，沒想到一名高階女警親自偽裝成普通女子深夜等公車後，短短3小時內竟遭近40名男子搭訕騷擾，甚至有人直接開口詢問性交易價格，誇張情況曝光後，引發印度社會高度關注。

根據印度媒體《newfirstPRIME》、《INDIA TODAY》等報導，這起事件發生在印度南部海德拉巴。由於警方長期接獲大量女性申訴，指稱夜間在公車站周邊經常遭到言語騷擾、尾隨，甚至有人直接提出性暗示，因此警方決定展開實地臥底調查。

負責這次任務的，正是當地知名高階女警蘇瑪蒂（Sumathi）。她特地挑選深夜時段，於凌晨0時30分至3時30分間，獨自坐在公車站等車，警方則在周圍暗中埋伏觀察。沒想到短短3小時內，就有將近40名男子主動上前搭訕。有人語帶挑逗，也有人直接詢問是否願意發生性行為，更誇張的是，甚至有人當場把她誤認成性工作者，直接詢問「一次多少錢」。

由於現場狀況遠超警方預期，埋伏警力隨即出動，將涉嫌騷擾的男子全數帶回警局調查。警方事後清查發現，被逮捕的人當中不乏高知識分子與專業人士，其中部分人明顯處於酒醉狀態，還有人疑似吸毒後精神恍惚。

這場臥底行動曝光後，也再次凸顯印度女性夜間外出的安全問題。當地官員坦言，如果連高階女警假扮一般女性，都會在短時間內遭遇如此大量騷擾，那麼普通女性實際面臨的風險恐怕更加嚴重，而這位親自下場臥底的女警蘇瑪蒂，也因為這次行動迅速受到外界關注。

據了解，蘇瑪蒂出身自小村莊卡盧戈特拉（Kalugotla），父親曾擔任村長，從小便培養她投入公共服務的熱忱。她一路克服農村資源不足與求學困境，先後於奧斯馬尼亞大學（Osmania University）取得工商管理碩士學位，之後又在納爾薩爾大學（NALSAR）攻讀安全與國防法碩士。

蘇瑪蒂25歲時便通過警察考試，成為當時尚未分裂的安得拉邦（Andhra Pradesh）首位女性副警司，之後於2006年進入印度警察局服務，並自2026年5月1日起擔任馬爾卡吉里（Malkajgiri）警察局局長。《INDIA TODAY》指出，她長年以敢於接下高風險任務聞名，其中最知名的成績之一，就是曾成功說服約591名毛派分子（Maoist）放下武裝、回歸社會，也讓她在印度警界擁有極高聲望。

CTWANT關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

婦女救援基金會 02-2555-8595

勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595

延伸閱讀

▸ 寵物錦鯉養到10公斤突死亡！ 友人喊「丟掉可惜」下秒煮成魚湯

▸ 北港太子2／組吸毒少年團橫行鄉里 蔡晉財擄人私刑逼下跪警察也不管

▸ 原始連結