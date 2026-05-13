　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

假扮深夜落單！40男輪流問「一次多少」　印度女警親測3小時崩潰

假扮深夜落單妹！40男輪流問「一次多少」　女警親測3小時崩潰

▲女警蘇瑪蒂深夜偽裝成普通女子等公車，短短3小時內竟遭近40名男子騷擾。（圖／翻攝自indianmasterminds、INDIATODAY）

圖文／CTWANT

印度海德拉巴（Hyderabad）近日一場警方臥底行動震撼外界！由於當地長期接獲女性投訴，指稱深夜在車站附近頻繁遭到陌生男子騷擾，警方因此展開「素人臥底行動」，沒想到一名高階女警親自偽裝成普通女子深夜等公車後，短短3小時內竟遭近40名男子搭訕騷擾，甚至有人直接開口詢問性交易價格，誇張情況曝光後，引發印度社會高度關注。

根據印度媒體《newfirstPRIME》、《INDIA TODAY》等報導，這起事件發生在印度南部海德拉巴。由於警方長期接獲大量女性申訴，指稱夜間在公車站周邊經常遭到言語騷擾、尾隨，甚至有人直接提出性暗示，因此警方決定展開實地臥底調查。

負責這次任務的，正是當地知名高階女警蘇瑪蒂（Sumathi）。她特地挑選深夜時段，於凌晨0時30分至3時30分間，獨自坐在公車站等車，警方則在周圍暗中埋伏觀察。沒想到短短3小時內，就有將近40名男子主動上前搭訕。有人語帶挑逗，也有人直接詢問是否願意發生性行為，更誇張的是，甚至有人當場把她誤認成性工作者，直接詢問「一次多少錢」。

由於現場狀況遠超警方預期，埋伏警力隨即出動，將涉嫌騷擾的男子全數帶回警局調查。警方事後清查發現，被逮捕的人當中不乏高知識分子與專業人士，其中部分人明顯處於酒醉狀態，還有人疑似吸毒後精神恍惚。

這場臥底行動曝光後，也再次凸顯印度女性夜間外出的安全問題。當地官員坦言，如果連高階女警假扮一般女性，都會在短時間內遭遇如此大量騷擾，那麼普通女性實際面臨的風險恐怕更加嚴重，而這位親自下場臥底的女警蘇瑪蒂，也因為這次行動迅速受到外界關注。

據了解，蘇瑪蒂出身自小村莊卡盧戈特拉（Kalugotla），父親曾擔任村長，從小便培養她投入公共服務的熱忱。她一路克服農村資源不足與求學困境，先後於奧斯馬尼亞大學（Osmania University）取得工商管理碩士學位，之後又在納爾薩爾大學（NALSAR）攻讀安全與國防法碩士。

蘇瑪蒂25歲時便通過警察考試，成為當時尚未分裂的安得拉邦（Andhra Pradesh）首位女性副警司，之後於2006年進入印度警察局服務，並自2026年5月1日起擔任馬爾卡吉里（Malkajgiri）警察局局長。《INDIA TODAY》指出，她長年以敢於接下高風險任務聞名，其中最知名的成績之一，就是曾成功說服約591名毛派分子（Maoist）放下武裝、回歸社會，也讓她在印度警界擁有極高聲望。

CTWANT關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

婦女救援基金會 02-2555-8595

勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595

延伸閱讀
寵物錦鯉養到10公斤突死亡！　友人喊「丟掉可惜」下秒煮成魚湯
北港太子2／組吸毒少年團橫行鄉里　蔡晉財擄人私刑逼下跪警察也不管
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
310 1 5976 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
鴻海深夜發重訊！　證實北美部分廠區遭網攻
補教名師陳建宏過世！　公祭資訊曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川習會擬討論美台軍售　美國務院：致力維護台海和平

假扮深夜落單！40男輪流問「一次多少」　印度女警親測3小時崩潰

血洗咖啡廳！怒妻50刀猛刺腥夫「斷命根」　幫凶女婿獲緩刑

德國破獲跨國迷姦組織　核心主嫌多為中國人！北大學霸淪下藥軍師

NBA球隊老闆陷一夜情風波！遭中國女子勒索383億

加國BMW路口撞上「大阿魯」！重機拋飛卡在紅綠燈上

高市早苗會晤美財長提川普訪中　日媒曝：雙方密談印太局勢

BBC：若川普表態反台獨　習近平不會當真

不尋常！普丁暗示烏克蘭戰爭「即將結束」　CNN揭背後3大壓力

高市早苗「台灣有事」觸怒北京　日本閣員有望訪中！首站將赴上海

22歲北港皇太子收押！黑歷史全挖出　「最漂亮的媽媽」目送上囚車哭喊加油

淡江大橋通車首日驚魂！　機車道「超車硬鑽」險釀車禍

全球極危「海洋巨獸」現蹤嘉義！　漁民捕到200公斤革龜海巡大驚

川普：將與習近平談對台4393億軍售！　不認為中國會犯台

淡江大橋通車！民代抗議未受邀　陳世凱：內部祈福上周已辦典禮

賴清德宣布：三班護病比　明年5／20提前分階段實施

93歲翁溺斃前最後身影曝！妻還不知噩耗…家屬盼盡快找到男大生

黃子韜突遭徐藝洋打巴掌　一被誇「語氣秒轉變XD」

5公里練跑成最後限動　文大橄欖球校隊大稻埕跳水救93歲翁失蹤　姊姊岸邊下跪求奇蹟

男大生見義勇為救人滅頂…友還原驚魂2分鐘　姊現場守候盼奇蹟

川習會擬討論美台軍售　美國務院：致力維護台海和平

假扮深夜落單！40男輪流問「一次多少」　印度女警親測3小時崩潰

血洗咖啡廳！怒妻50刀猛刺腥夫「斷命根」　幫凶女婿獲緩刑

德國破獲跨國迷姦組織　核心主嫌多為中國人！北大學霸淪下藥軍師

NBA球隊老闆陷一夜情風波！遭中國女子勒索383億

加國BMW路口撞上「大阿魯」！重機拋飛卡在紅綠燈上

高市早苗會晤美財長提川普訪中　日媒曝：雙方密談印太局勢

BBC：若川普表態反台獨　習近平不會當真

不尋常！普丁暗示烏克蘭戰爭「即將結束」　CNN揭背後3大壓力

高市早苗「台灣有事」觸怒北京　日本閣員有望訪中！首站將赴上海

Android、蘋果互傳功能大更新！Google宣布更多手機支援AirDrop

川習會擬討論美台軍售　美國務院：致力維護台海和平

Gemini Intelligence、AI筆電一口氣公開！The Android Show 2026重點總整理

按摩竟能護腎！醫師揭「10分鐘就有用」：讓腎臟偷偷變年輕

網傳「黑心不鏽鋼」流竄市面　食藥署出手稽查：磁鐵判定不準確

國家資安院內鬼駭客案　前瞻研究中心副主任遭約談

假扮深夜落單！40男輪流問「一次多少」　印度女警親測3小時崩潰

感情裡最傷的不是吵架！「冷暴力4徵兆」中了很內耗　

記憶體晶片短缺影響出貨　驊陞Q1每股盈餘0.13元

SEGA千億日圓「超級遊戲」夢碎...財報疲弱、百名開發者急轉IP

【誰把燈關了】媽擔心遛狗吃到老鼠藥 給歐告戴洗衣袋笑到併軌

國際熱門新聞

公鹿隊老闆一夜情遭勒索12億美元

血洗咖啡廳！妻50刀猛刺腥夫「斷命根」

德破獲迷姦組織　北大學霸淪下藥軍師

40男輪問一次多少　印度女警親測崩潰

加州市長竟是中共代理人　辭職認罪

普丁暗示戰爭將結束　CNN揭3大壓力

男性避孕新時代？美研究成功「暫停精子生產」

泰國女星「豪門尪」爆長年性侵親弟！急關IG神隱

泰國60天免簽將喊卡！還要加收300泰銖

若川普表態反台獨　習近平不會當真

加國BMW路口撞上「大阿魯」！重機拋飛卡在紅綠燈上

高市早苗會晤美財長提川普訪中

川普訪中　黃仁勳「沒受邀」原因曝

高市「台灣有事」觸怒北京　日閣員有望訪中

更多熱門

相關新聞

領3年租屋補助8萬竟遭追討！律師揭4常見租屋地雷

領3年租屋補助8萬竟遭追討！律師揭4常見租屋地雷

有民眾自述，連續申請3年租屋補助、累計領了近8萬元，沒想到近期卻因「租賃處非住家用稅率」被全數追討，讓他崩潰直呼「租屋已經夠辛苦了，為何還要被追殺？」對此，律師蘇家宏指出，租屋族收到追繳通知時，應先確認是真的不符規定，還是政府單位有所誤會，同時提醒租客，面對補助資格爭議、房東臨時加價等問題，不是只能默默接受，可以嘗試依法爭取自身權益。

老婦遭攻擊倒地　印度男：不是故意的

老婦遭攻擊倒地　印度男：不是故意的

00403A今掛牌！專家提醒緊盯1數據再進場

00403A今掛牌！專家提醒緊盯1數據再進場

川普：認真考慮將委內瑞拉納入美國第51州

川普：認真考慮將委內瑞拉納入美國第51州

一篇看懂「妝前乳」應該怎麼選

一篇看懂「妝前乳」應該怎麼選

關鍵字：

周刊王印度印度女警披薩指數委內瑞拉

讀者迴響

熱門新聞

鴻海發重訊！證實北美部分廠區遭網攻

補教名師陳建宏過世！女兒公開公祭資訊

LINE「16款免費貼圖」限時下載！

怕照大腸鏡！女拖3年驚見「香腸狀巨型息肉」

前主播酸「高爾夫球場快淪雞窩」　兩派網友戰翻

路易莎女員工揹嬰上班！業者曝工作規劃暖哭全網

淡江大橋首撞！通車9小時爆事故

知名酒吧爆違建又擾民　業者不甩將強拆

女星收工回家「驚見母猝逝」！　至今死因不明崩喊：覺得她還在

男大生姊守大稻埕痛哭　消防明再搜救

傳「接下文策院董事」林志玲經紀公司回應了！

公鹿隊老闆一夜情遭勒索12億美元

資深堂千金「痛失13年摯愛」　PO文告別

男大生救人失蹤！消防粉專曝致命「二次溺水」

男耳膜「毛茸茸繞一圈」發霉了！醫急喊：別再用棉花棒

更多

最夯影音

更多
22歲北港皇太子收押！黑歷史全挖出　「最漂亮的媽媽」目送上囚車哭喊加油

22歲北港皇太子收押！黑歷史全挖出　「最漂亮的媽媽」目送上囚車哭喊加油
淡江大橋通車首日驚魂！　機車道「超車硬鑽」險釀車禍

淡江大橋通車首日驚魂！　機車道「超車硬鑽」險釀車禍

全球極危「海洋巨獸」現蹤嘉義！　漁民捕到200公斤革龜海巡大驚

全球極危「海洋巨獸」現蹤嘉義！　漁民捕到200公斤革龜海巡大驚

川普：將與習近平談對台4393億軍售！　不認為中國會犯台

川普：將與習近平談對台4393億軍售！　不認為中國會犯台

淡江大橋通車！民代抗議未受邀　陳世凱：內部祈福上周已辦典禮

淡江大橋通車！民代抗議未受邀　陳世凱：內部祈福上周已辦典禮

熱門快報

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面