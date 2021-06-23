孕婦打疫苗AZ、莫德納怎麼選？　婦產科專家說給你聽

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心公布最新版本新冠疫苗接種順序，孕婦被列為第六類，可以自行選擇接種AZ或者莫德納疫苗。ETtoday新聞雲Podcast節目《痛痛飛走了》本週新冠即時報邀請台灣婦產科醫學會理事長黃閔照來分享，懷孕準媽媽到底應該怎麼選擇疫苗，什麼時間點接種，打疫苗之後又要如何觀察自身狀況。

▲點擊收聽《痛痛飛走了》本集邀請婦產科醫學會理事長黃閔照，分析孕婦施打後的利與弊以及國外接種後的反應。



指揮中心最新新冠疫苗接種對象，孕婦被和75歲以上長者同列為第六類，且即日起可以開始接種，接種前應與醫師討論風險與接種效益，可由目前供應之疫苗種類擇一接種，並依其接種劑次及時程完成。

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▲接種莫德納疫苗，資料照。（圖／記者周宸亘攝）

國內目前提供疫苗包含AZ與莫德納，可以選打莫德納疫苗原本只有1~3類包含醫事人員、第一線高風險人員等，現在起孕婦也納入可做選擇。不過許多準媽媽對於接受治療、打疫苗等都會再三評估，擔心所下的決定是不是會對寶寶產生影響。

黃閔照解釋，疫情嚴峻時期，孕產婦得到新冠風險高，因為懷孕過程子宮變大，對肺部擠壓會有一定影響，特別是第三孕期。臨床觀察也發現，孕婦得到新冠肺炎進入加護病房、插管風險增加三倍，死亡率也比一般人高，評估打疫苗目前國際文獻相對安全，沒有特別考量，鼓勵孕婦做疫苗施打，避免重症風險。

談到疫苗應該怎麼挑選？其實台灣婦產科醫學會曾經行文指揮中心，建議孕產婦優先接種mRNA疫苗。其中理由為何？還有孕期的什麼時間點接種比較適合、接種後會有哪些不適症狀、副作用要注意，想知道黃閔照提出哪些專業見解，歡迎到ETtoday新聞雲Podcast節目《痛痛飛走了》收聽。

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