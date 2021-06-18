預約不到疫苗！阿公曝「神秘門路」1支3000元...孫見真相傻爆眼

▲長輩疫苗開打，不過卻有許多人預約不到疫苗。（示意圖／記者吳世龍攝，下同）

網搜小組／閔文昱報導

台灣各縣市15日陸續展開疫苗開打，由於部分縣市劑量不足、地方政府又採電話預約方式，引發大批預約不到名額的民眾怨聲載道。一名網友在Dcard表示，自己幫阿公預約疫苗，但電話都打不通，本想等下一批，沒想到隔天阿公卻神秘兮兮地告訴他，有找到一間診所可以打疫苗，一劑只需3000元，讓他相當訝異。結果真相一曝光，馬上令原PO哭笑不得。

一名網友16日在Dcard發文分享，幾天前他本想幫家中的阿公預約疫苗，結果電話卻一直打不通，讓他果斷放棄，決定等下一批。而這樣的結果也讓家中長輩抱怨連連，直呼疫苗根本沒準備夠就開放到那麼多人，連戶籍不是在本縣市的也可以打，當然一堆人打不到等等的，讓原PO也無法反駁。

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原PO表示，到了隔天，阿公卻突然神秘兮兮地告訴他，「我有一間認識的診所現在有在打疫苗，一支3000。」一副就是小道消息很靈通的樣子，還以「我吃的鹽比你吃的飯還多」的感覺看著原PO。不過這個消息也令原PO非常懷疑，心想「怎麼會有這種事」。

原PO指出，到了當天下午，他就看到新聞發布「民眾搶打肺炎鏈球菌的疫苗，據說可以治療COVID...」的消息，頓時看傻了眼，直呼「我就知道我的疫苗不是你的疫苗」。另外，他還分享一則朋友傳給他的假消息，內容顯示，「越南檸檬水可以殺死病毒。」讓他不禁感嘆，「就是覺得網路真的害老人不淺...」。

文章曝光後，馬上就吸引不少網友討論，紛紛留言表示，「為什麼看下來覺得怎麼有點好笑？阿公蠻可愛的」、「我以為只有我家的阿公這樣」、「一知半解比什麼都不懂還可怕」、「所以才說培養判斷力很重要啊」、「其實老人家告訴我這些，我還蠻開心的，這樣才有辦法糾正，什麼都不說自己跑去搞東搞西，最後出事了才可怕」。

醫師蘇怡寧透露，13價肺炎鏈球菌並不是用來預防新冠肺炎，雖然預防新冠病毒感染，但確實是可以在萬一不幸得到新冠肺炎的時候，預防引起繼發性的細菌感染所造成的合併症，「我要強調的就是這個絕對不是萬靈丹，絕對不是用來取代新冠肺炎疫苗的。」

另外，新北衛生局長陳潤秋也提醒，施打肺炎鏈球菌疫苗後，2週內不能打新冠肺炎疫苗，因此長者如果兩週內要打新冠疫苗，就暫時不要施打肺炎鏈球菌疫苗。