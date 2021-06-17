才剛說再見！消防員搶救車禍大火　驚見「女兒卡殘骸慘死」崩潰

Firefighter called out to horror car crash found daughter dead in wreckagehttps://t.co/u0VHwvJqJt pic.twitter.com/DXXmOLreEx — The Mirror (@DailyMirror) June 15, 2021

記者吳美依／綜合外電報導

英國彭布羅克郡（Pembrokeshire）消防員亞卓安（Adrian Smith）值勤時接獲通報，前往支援搶救B4314公路發生的一場嚴重車禍，還有隨之發生的火災。他與同事立刻著裝趕赴現場，竟發現21歲親生女兒艾拉（Ella）卡在撞爛的汽車殘骸中當場慘死，而父女倆幾小時前才在家門口道別。

Metro、《鏡報》報導，亞卓安13日晚間8時30分左右接獲通報，根據現場情況研判，一輛汽車先在轉彎處翻覆，接著被另外兩輛車追撞。他的女兒不幸當場死亡，另外2男1女也身受重傷。

47歲的亞卓安在案發前數小時才和艾拉道別，女兒當時說著要和朋友去布羅德港（Broad Haven）遊玩，未料下次見面已是天人永隔。他在社群媒體上發布父女倆在家庭聚會上共舞的照片，抒發悲痛心情。

一名家族友人也表示，「你無法想像亞卓安的感受，每一位緊急救難人員最可怕的惡夢，就是發現自己的孩子成為罹難者」。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast

