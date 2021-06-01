胡志明市實施社交距離！機場瘋湧「返鄉潮」　票價翻倍也搶光

Ngay khi TP.HCM ban hành lệnh giãn cách từ 0h ngày 31-5, nhiều người dân các tỉnh sống và làm việc tại TP đã tìm cách rời đi trước giờ G. Hàng không phải tăng thêm chuyến để đáp ứng nhu cầu. 由 Tuổi Trẻ 發佈於 2021年5月30日 星期日

記者吳美依／綜合外電報導

越南政府5月30日宣布，胡志明市將於5月31日0時起實施為期15天的「社交距離」防疫措施，規定民眾在公共場所保持至少2公尺的安全距離。新山一國際機場當日下午湧現大量返鄉人潮，旅客紛紛排隊買票，機票價格翻倍飆漲仍被搶購一空，航空公司不得不增加航班。

Tuoi Tre News報導，胡志明市實施禁令的消息一出，許多來自外地的民眾紛紛趕回老家，住在鄰近省份者選擇機車、汽車或長途公車離開，但也有不少人湧入機場。

工作人員透露，胡志明市飛往河內的單程機票價位通常介於120萬至150萬越南盾（大約新台幣1440至1800元）之間，如今因需求高升，飆漲至270萬至350萬越南盾（大約新台幣3240至4200元），還是有人願意購買。

越竹航空30日晚加開2個飛往河內的航班，胡志明市前往蜆港、金蘭以及茱萊的機票已經搶購一空。越捷航空一切航班正常營運，並未加開航班，也有人因為擔心回到老家仍遭隔離，前來退票。

▲越南4月下旬爆發新一波疫情。圖為峴港國際機場（圖／路透）



一名來自廣義省（Tỉnh Quảng Ngãi）的女士30日在機場受訪時表示，雖然家鄉已經頒布居家隔離令，但她還是想從胡志明市返鄉，「在家隔離21天，還是比在胡志明市隔離14天更好」。

《路透社》報導，越南4月下旬爆發新一波疫情，如今累計超過7100例確診，超過一半都在近1個多月以來通報，另外累計47人染疫病逝。政府宣布非必要服務停止營運，暫停宗教活動，禁止10人以上公共集會，且正在考慮限縮至5人。

政府也在聲明中指出，胡志明市舊邑郡爆發與宗教活動相關的感染，至今累計至少125例，該郡將受到全面管制，民眾非必要不得外出。

《越南通訊社》（VNA）報導，胡志明市將展開全市範圍的新冠篩檢，每天預計檢測10萬個樣本。越南民航局5月31日公告，河內內排國際機場6月1日至7日暫停旅客入境，胡志明市新山一國際機場至6月14日也實施相同政策。

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