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胡志明市實施社交距離！機場瘋湧「返鄉潮」　票價翻倍也搶光

Ngay khi TP.HCM ban hành lệnh giãn cách từ 0h ngày 31-5, nhiều người dân các tỉnh sống và làm việc tại TP đã tìm cách rời đi trước giờ G. Hàng không phải tăng thêm chuyến để đáp ứng nhu cầu.

Tuổi Trẻ 發佈於 2021年5月30日 星期日

記者吳美依／綜合外電報導

越南政府5月30日宣布，胡志明市將於5月31日0時起實施為期15天的「社交距離」防疫措施，規定民眾在公共場所保持至少2公尺的安全距離。新山一國際機場當日下午湧現大量返鄉人潮，旅客紛紛排隊買票，機票價格翻倍飆漲仍被搶購一空，航空公司不得不增加航班。

Tuoi Tre News報導，胡志明市實施禁令的消息一出，許多來自外地的民眾紛紛趕回老家，住在鄰近省份者選擇機車、汽車或長途公車離開，但也有不少人湧入機場。

工作人員透露，胡志明市飛往河內的單程機票價位通常介於120萬至150萬越南盾（大約新台幣1440至1800元）之間，如今因需求高升，飆漲至270萬至350萬越南盾（大約新台幣3240至4200元），還是有人願意購買。

越竹航空30日晚加開2個飛往河內的航班，胡志明市前往蜆港、金蘭以及茱萊的機票已經搶購一空。越捷航空一切航班正常營運，並未加開航班，也有人因為擔心回到老家仍遭隔離，前來退票。

▲▼ 越南重啟新冠防疫政策。圖為峴港國際機場（圖／路透）

▲越南4月下旬爆發新一波疫情。圖為峴港國際機場（圖／路透）

一名來自廣義省（Tỉnh Quảng Ngãi）的女士30日在機場受訪時表示，雖然家鄉已經頒布居家隔離令，但她還是想從胡志明市返鄉，「在家隔離21天，還是比在胡志明市隔離14天更好」。

《路透社》報導，越南4月下旬爆發新一波疫情，如今累計超過7100例確診，超過一半都在近1個多月以來通報，另外累計47人染疫病逝。政府宣布非必要服務停止營運，暫停宗教活動，禁止10人以上公共集會，且正在考慮限縮至5人。

政府也在聲明中指出，胡志明市舊邑郡爆發與宗教活動相關的感染，至今累計至少125例，該郡將受到全面管制，民眾非必要不得外出。

《越南通訊社》（VNA）報導，胡志明市將展開全市範圍的新冠篩檢，每天預計檢測10萬個樣本。越南民航局5月31日公告，河內內排國際機場6月1日至7日暫停旅客入境，胡志明市新山一國際機場至6月14日也實施相同政策。

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