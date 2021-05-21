1.8公尺鱷魚深夜堵門左右徘徊　專家：攻擊性已很強

▲暹羅鱷擋住社區出入的通道，嚇壞不少路過居民。（圖／翻攝看看新聞）

記者魏有德／綜合報導

黑龍江伊春市一棟住宅16日晚間突然出現一隻鱷魚，不僅在門口徘徊遊蕩，甚至將出入的通道堵住，把路過的民眾嚇了一跳，連忙通知關單位到場處理。工作人員抵達現場後，判斷其為3歲左右的暹羅鱷，身體症狀良好，遂將其帶回救護中心檢疫照護。

▲黑龍江伊春市某社區深夜出現一隻身長186公分的暹羅鱷在門口徘徊。（圖／翻攝看看新聞）

《看看新聞》報導，黑龍江省小興安嶺野生動物救護繁育研究中心研究員崔岩表示，這隻身長186公分的暹羅鱷攻擊性很強了，到場的時候，牠的嘴被膠帶捆綁著，「那天主要是晚間氣溫低，如果氣溫高的話，可能就會對人類造成傷害了。」

崔岩進一步說明，鱷魚在溫度低於攝氏18度時便不怎麼活動，「那天晚上氣溫挺低的，所以說還挺幸運的，我們到廠就將其控制住了。」

▲相關人員趕抵現場，將這隻暹羅鱷帶回救護中心照護。（圖／翻攝看看新聞）

正因為現場處置及時，因此沒有出現傷人事故。據了解，這隻鱷魚是社區內一位居民養在家裡的寵物，沒想到鱷魚趁著主人不注意的時候，從家裡爬了出去，才出現在門口徘徊。

崔岩提到，飼主隔日到派出所報案，拿出相關的證明便把這隻鱷魚領回，「這隻鱷魚也有身份識別碼，是人工養殖的。」