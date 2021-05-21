　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

1.8公尺鱷魚深夜堵門左右徘徊　專家：攻擊性已很強

▲暹羅鱷擋住社區出入的通道，嚇壞不少路過居民。（圖／翻攝看看新聞）

▲暹羅鱷擋住社區出入的通道，嚇壞不少路過居民。（圖／翻攝看看新聞）

記者魏有德／綜合報導

黑龍江伊春市一棟住宅16日晚間突然出現一隻鱷魚，不僅在門口徘徊遊蕩，甚至將出入的通道堵住，把路過的民眾嚇了一跳，連忙通知關單位到場處理。工作人員抵達現場後，判斷其為3歲左右的暹羅鱷，身體症狀良好，遂將其帶回救護中心檢疫照護。

▲黑龍江伊春市某社區深夜出現一隻身長186公分的暹羅鱷在門口徘徊。（圖／翻攝看看新聞）

▲黑龍江伊春市某社區深夜出現一隻身長186公分的暹羅鱷在門口徘徊。（圖／翻攝看看新聞）

《看看新聞》報導，黑龍江省小興安嶺野生動物救護繁育研究中心研究員崔岩表示，這隻身長186公分的暹羅鱷攻擊性很強了，到場的時候，牠的嘴被膠帶捆綁著，「那天主要是晚間氣溫低，如果氣溫高的話，可能就會對人類造成傷害了。」

崔岩進一步說明，鱷魚在溫度低於攝氏18度時便不怎麼活動，「那天晚上氣溫挺低的，所以說還挺幸運的，我們到廠就將其控制住了。」

▲相關人員據報後趕抵現場，將這隻暹羅鱷帶回救護中心照護。（圖／翻攝看看新聞）

▲相關人員趕抵現場，將這隻暹羅鱷帶回救護中心照護。（圖／翻攝看看新聞）

正因為現場處置及時，因此沒有出現傷人事故。據了解，這隻鱷魚是社區內一位居民養在家裡的寵物，沒想到鱷魚趁著主人不注意的時候，從家裡爬了出去，才出現在門口徘徊。

崔岩提到，飼主隔日到派出所報案，拿出相關的證明便把這隻鱷魚領回，「這隻鱷魚也有身份識別碼，是人工養殖的。」

ET快訊
快訊／新北5染男道歉！台南足跡記錯天　改成5/15
周玉蔻再爆疫苗「獨家好消息」　曝疫情穩定時間點
基隆確診男足跡驚人！「連續26天」搭台鐵到萬華茶室消費
快訊／台大又傳學生確診！　系館全館消毒
快訊／餐飲、交通重災　行政院2100億紓困最新5大產業方向曝
以前是護理師！《黑澀會》玉兔也報名「醫護召集令」
中和、板橋確診連日最高淪重災區！關鍵原因曝光
快訊／花蓮首例！北漂男採檢出爐前搭火車返鄉　到家才知確診

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

小米將建二期智能工廠　24小時運作「年產1000萬台手機」

妻偷情已婚男！綠帽尪強迫小王妻子「身體補償」　換妻細節曝光

1.8公尺鱷魚深夜堵門左右徘徊　專家：攻擊性已很強

陸火鍋品牌「呷哺呷哺」總裁被解任！創辦人台商賀光啟重出江湖

陸國務院發表《西藏白皮書》：習近平領導下的西藏更穩定繁榮

上海拾荒老者養100隻米奇作伴　成群結隊攀爬曬衣桿嚇壞路人

柏油路噴出大火！武漢路面突然爆炸　路人經過瞬間被炸飛

廣州驗出1例疑似陽性！官方急堵疫情擴散　7接觸者已隔離

歐盟凍結中歐投資協定議案　陸駐歐盟使團回應：不是誰對誰的恩賜

歐洲議會「壓倒性贊成」凍結中歐投資協定　中國：協定不是恩賜

超暖！騎士停等紅燈「沒戴口罩」　阿姨開車廂霸氣賞一片！網讚翻

防疫三級警戒！空拍北市信義區　周末街頭人車少到「只有個位數」

中和方唐鏡？奧客超商不戴口罩 門口學星爺電影：打我啊！笨蛋

新竹大媽被休假警勸「要戴口罩」 剛說對不起下秒嗆：你神經病！

不甩三級警戒！台中19保險員群聚　遭勸反嗆：我會告你喔、去報警啊

里長宣導防疫！大媽大鬧辦公室 不戴口罩逛商場嗆警：沒讀法規

買晚餐不戴口罩！店員好心提醒　男暴走狂飆三字經：沒被譙過膩？

孫子買嘸口罩！阿公乾脆自己開　金門首間口罩廠「佛心價賣鄉親」

防疫停課！萌孩爬門框、吊門頂　爸見「崩潰畫面」嘆：才第一天

台南生達製藥、生泰合成廠房大火 化學品頻傳爆炸！狂燒巨煙遮天

小米將建二期智能工廠　24小時運作「年產1000萬台手機」

妻偷情已婚男！綠帽尪強迫小王妻子「身體補償」　換妻細節曝光

1.8公尺鱷魚深夜堵門左右徘徊　專家：攻擊性已很強

陸火鍋品牌「呷哺呷哺」總裁被解任！創辦人台商賀光啟重出江湖

陸國務院發表《西藏白皮書》：習近平領導下的西藏更穩定繁榮

上海拾荒老者養100隻米奇作伴　成群結隊攀爬曬衣桿嚇壞路人

柏油路噴出大火！武漢路面突然爆炸　路人經過瞬間被炸飛

廣州驗出1例疑似陽性！官方急堵疫情擴散　7接觸者已隔離

歐盟凍結中歐投資協定議案　陸駐歐盟使團回應：不是誰對誰的恩賜

歐洲議會「壓倒性贊成」凍結中歐投資協定　中國：協定不是恩賜

確診家屬怨等嘸隔離通知「感覺被遺忘」　網無奈：電話根本打不完

美提議全球企業「最低稅率15％」　籲減少各國「比爛」情況

大創絕美「漸層指甲油」只要85元　輕刷一層就可以達到護甲效果

「SARS時也沒這麼缺！」全台血液庫存探底　台北市剩3.9天量

施打疫苗遭批「有夠賤」　陳佩琪怨：為什把施打率低灌在我頭上？

和平醫院護理師「接觸確診者繼續上班」：要等我們染疫才會被隔離

中華男足今打疫苗將出征世足資格賽　25人名單無陳浩瑋、陳柏良

港確診者搜尋成本逾四千萬　武漢數十萬外援進駐　喊封城和普篩容易？

朝陽妹遭狂出征！台大生提「4關鍵」緩頰：痛恨她，但別再攻擊她

快訊／新北5染男道歉！台南足跡記錯天　15日去同記豆花、焜羊肉

大陸熱門新聞

華為員工遭爆騙砲10人　回嗆：哪個男的不髒？

賽跑遇大雨　男高生濕身為她「撐傘跑到底」

人口密度逼北京　延安削山建城

西安長安號　運8萬噸防疫物資抵歐

新加坡學者：印度變種病毒恐成最強主導

女把列車長打到流血　脫衣開腿

深圳賽格大樓再度搖晃！　20年前論文神預言

孕婦產前要求先保她　原因曝光超感人

妻偷情已婚男！尪強迫小王妻子身體補償

上海拾荒老者養100隻米奇作伴 成群結隊攀爬曬衣桿嚇壞路人

廣州驗出1例疑似陽性！官方急堵疫情擴散

深圳賽格大樓「劇烈搖晃」畫面曝！上千民眾狂奔

武漢路面爆炸　多人瞬間被炸飛

剛認識法拉利大叔20分鐘！18歲少女痛哭求交往

更多熱門

相關新聞

防疫通報誤植鮁魚圈為魷魚圈 東北還有「王八脖子」等奇葩地名

防疫通報誤植鮁魚圈為魷魚圈 東北還有「王八脖子」等奇葩地名

遼寧營口市鮁魚圈區近日發生本土聚集疫情，各地官方媒體也會每日即時跟進報導。不過，福建某縣官方微信公眾號號發出的疫情消息，卻被眼尖的網友發現，錯將「鮁魚圈」寫成了「魷魚圈」，引起網友熱議。不少網友搜尋後才發現，鮁魚圈之名還不是最特殊的，東北地區甚至有「王八脖子」、「一撮毛」及「陰魂鎮」等奇葩地名。

2米克斯汪120度張嘴廝殺　媽無奈

2米克斯汪120度張嘴廝殺　媽無奈

鱷魚闖民宅　女警掏神器甩回老家

鱷魚闖民宅　女警掏神器甩回老家

小貓闖動物園　遊客面前遭鱷魚咬死

小貓闖動物園　遊客面前遭鱷魚咬死

男童網購一隻小魚！一拆開是超兇猛鱷魚

男童網購一隻小魚！一拆開是超兇猛鱷魚

關鍵字：

鱷魚東北暹羅鱷伊春

讀者迴響

熱門新聞

「收到陽性簡訊」新竹男傻：正在上班！妻氣炸

「新北方唐鏡」道歉了！藏頭詩曝光

許維恩520點頭嫁王家梁　KID回應了

自駕戴口罩罰不罰？指揮中心回應了

本土確診連6破百！網喊「這天最可怕」：擴散了

踏出家門就算外出！開車未戴口罩可罰1.5萬

即／基隆「海大女學生確診」足跡曝！去過全聯和麥當勞

應到54實到萬人！遠端上經濟學竟「留言區暴動」

新北確診足跡現「驚人巧合」！

情定王家梁！女神許維恩4段情史轟轟烈烈

連6天確診破百！恐實施四級警戒？　官方回應

開車沒戴口罩最高罰1.5萬　莊人祥回應了

世界遺產「達爾文拱門」坍塌了！

旅澳ICU護理生「揭封城實錄」告誡2重點

熊貓每單加給最低剩10元！外送員罷工停滿車庫

更多

最夯影音

更多
超暖！騎士停等紅燈「沒戴口罩」　阿姨開車廂霸氣賞一片！網讚翻

超暖！騎士停等紅燈「沒戴口罩」　阿姨開車廂霸氣賞一片！網讚翻
防疫三級警戒！空拍北市信義區　周末街頭人車少到「只有個位數」

防疫三級警戒！空拍北市信義區　周末街頭人車少到「只有個位數」

中和方唐鏡？奧客超商不戴口罩 門口學星爺電影：打我啊！笨蛋

中和方唐鏡？奧客超商不戴口罩 門口學星爺電影：打我啊！笨蛋

新竹大媽被休假警勸「要戴口罩」 剛說對不起下秒嗆：你神經病！

新竹大媽被休假警勸「要戴口罩」 剛說對不起下秒嗆：你神經病！

不甩三級警戒！台中19保險員群聚　遭勸反嗆：我會告你喔、去報警啊

不甩三級警戒！台中19保險員群聚　遭勸反嗆：我會告你喔、去報警啊

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面