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疫情風災夾擊！怪獸級氣旋狂襲印度釀16死　疫苗停打20萬人急撤離

記者葉睿涵／綜合報導

深陷新冠煉獄的印度，17日又受近20年來威力最強的「怪物級強烈氣旋」陶特（Tauktae）挾帶強風暴雨襲擊，造成至少16人喪命。當局緊急疏散當地20萬名民眾，還關閉了港口、機場與主要道路。

▲▼印度陶特。（圖／路途）

▲陶特已登陸古吉拉特邦。（圖／路途）

綜合路透社與BBC報導，當地氣象部門表示，強烈氣旋陶特正以每小時高達160公里的風速席捲印度西海岸，並對古吉拉特邦（Gujarat）、喀拉拉邦（Kerala）、卡納塔克邦（Karnatak）、果阿邦（Goa）及馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）造成一連串的破壞。

當地多處電塔和樹木被連根拔起、建築物被毀，更造成至少16人喪命，導致政府不得不暫停當地的疫苗接種計劃，緊急疏散20萬名居住在低窪地區的民眾，並關閉當地的港口、機場與主要道路。儘管陶特只是和印度商業重鎮孟買（Mumbai）擦身而過，但孟買也有多個地區出現水災的狀況。

▲▼印度陶特。（圖／路途）

▲政府疏散當地20萬名民眾，恐怕將引發群聚感染。（圖／路途）

國際紅十字會南亞代表團指出，印度許多家庭在遭受新冠疫情和死亡的重創後，目前正活在水深火熱當中，因此這場天災對印度數百萬人而言，是一個可怕的雙重打擊。印度政府疏散當地20萬名民眾的行為也讓人擔心，群聚是否將讓新冠病毒猖獗的印度，疫情雪上加霜。

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