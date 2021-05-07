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擁有南非紅寶石美譽　「南非國寶茶」喝法多元掀熱潮

▲被譽為南非紅寶石的「南非國寶茶」因為喝法多元，加上無咖啡因、低單寧酸，掀起飲用熱潮。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者謝盛帆）

趁著午後時光享受片刻寧靜，很多人會選擇喝熱茶來紓解壓力，但是又怕茶裡的咖啡因會影響到晚上睡眠品質，因此許多人會選擇，有南非紅寶石之稱的南非國寶茶來飲用。再加上南非國寶茶飲用時，還可以搭配蜂蜜、牛奶或檸檬片來使用，喝法多元受到不少人喜愛。民眾鄭小姐就說，「我會喝國寶茶是因為它滿清香的。然後主要它沒有咖啡因，還有因為我本身每天上班都要長時間使用電腦，休息的時候喝這個南非國寶茶無論是眼睛或身心都會覺得比較舒緩。另外，其實我現在是新手媽媽，有在親餵小朋友，因為它是沒有咖啡因的，所以我在喝的時候也可以很放心。」

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▲南非國寶茶飲用時，還可以搭配蜂蜜、牛奶或檸檬片來使用，是不少民眾放鬆時愛喝的茶品首選。（圖／記者謝盛帆攝，下同）

顛覆一般民眾對於茶品的印象，孕婦、孩童或長輩也可以安心品嚐，加上多元多變的飲用方式，喝茶也可以變得很有趣。鮮一杯副總經理鍾維縈就提到，「南非國寶茶它有一個特質是不含咖啡因還有低單寧酸，所以我們在建議沖泡上面，無論冷沖或熱泡都沒有問題。另外它還有很特殊的一點是，只能在南非開普敦這個地方才能生長，而且氣候越惡劣它生長的越好。也因為生長環境氣候惡劣，所以根必須往下再扎更深，以至於可以吸取大量礦物質。在草本植物裡面，造就了有所謂南非三寶，黃金、鑽石還有南非國寶茶。」

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▲顛覆一般人對於茶品印象，因為不含咖啡因所以像是孕婦、哺乳中的媽媽、孩童甚至是長輩都可以安心飲用。

鮮一杯作為超過20年老牌子，不僅注意生產細節，以品質優先為目標，其實最初還是台灣早期濾掛式咖啡引進先驅。副總經理鍾維縈補充說，「我們在咖啡的品質上是很嚴選的，從生豆到烘焙再到包裝，這一整個過程，董事長都很要求品質。也就是說他希望這個商品交到消費者手上的時候，它是最完美的。」

▲▼國寶茶 。（圖／Ettoday）

▲鮮一杯作為超過20年老牌子，不僅注意生產細節，要求給消費者最好品質，還是台灣早期濾掛式咖啡引進先驅。

走進工廠生產線，專業工作人員全都穿戴齊全，認真謹慎地執行每一個步驟。在工廠內也設有實驗室，品管師從原豆到包裝販賣前，分別會針對濕度、醣度、烘焙程度來一一檢測，每一個環節都不馬虎。落實品牌概念，希望做到杯杯新鮮、杯杯完美。從咖啡開始到現在的南非國寶茶，希望讓顧客可以喝的開心，更可以喝的安心。

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▲工廠內設有實驗室，品管師認真檢測每一個環節。

鮮一杯官網 

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