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「六、七及八年級」哪個世代最幸運　最差答案先曝光：畢業就悲劇

▲▼職場,公職,上班族,職員,辦公室,企業,競爭力,白領。（圖／資料照）

▲他好奇「「六、七和八年級，哪個最幸運呢」，網友討論戰翻。（圖／資料照）

網搜小組／趙蔡州報導

六、七及八年級生目前年齡均在50歲至21歲之間，為台灣勞動市場的主要人員。一名網友在批踢踢好奇尋問，不論六、七還是八年級出生，每個年代都有各自的優點或缺點，「那麼六年級、七年級和八年級，哪個（出生）最幸運呢」，文章分享後立刻引發網友熱烈討論。

原PO表示，六年級（1971至1980年）台灣錢淹腳目的年代，隨便賺都能在台北市買房子，七年級（1981至1990年）台灣經濟起飛、工作很好找，科技化享受一切便利，八年級（1991至2000年）國小就有手機可以拿，大學隨便唸、畢業出國玩，讓他好奇「六、七和八年級，哪個（出生）最幸運呢」。

▲▼勞動主力哪個世代最幸運？七年級一比較哭了：畢業就陷苦海。（圖／翻攝自批踢踢）

▲有網友說，「七年級一畢業就遇到了金融海嘯叫幸運？」（圖／翻攝自批踢踢）

文章分享後引發網友熱議，有人說「我覺得五六年級最爽，一堆50幾就退了」「六還能爽，七是童年爽，八是網路爽」、「8年級啊，天生好命仔」「我覺得八年級滿爽的，升學管道很多，隨便唸就好了」、「你講的都是那些人小時候的事情，有個什麼用啊」。

有人認為七年級是慘，「七年級大概只有童年樂趣最多元吧」、「七年級一畢業就遇到了金融海嘯叫幸運」、「六年級是末代還能爽，七以後都倒楣。也有人中肯說，「富二代最幸運啦」、「投對胎比較重要，跟哪年出生無關」。

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