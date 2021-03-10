遇就業冰河期！75%新鮮人待不到2年就離職...調查原因曝光

▲新鮮人在疫情期間進到職場，更是備受考驗，近7成5人不滿2年就跳槽。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者謝承恩／綜合報導

去年台灣首度出現人口負成長，清晰地宣告勞動力衰退的時代已然到來。《Cheers》雜誌公布2021 年《Cheers》雜誌「企業最愛大學生調查」，發現新鮮人在疫情期間進到職場，更是備受考驗，逾4成企業願意提供大學及碩士畢業生 3～3.5 萬元月薪，但人才流動率仍大，近7成5人不滿2年就跳槽！

新世代帶來的管理課題，是影響企業雇用新血的意願的原因之一。《Cheers》雜誌調查指出，人才流動率高成企業最憂心挑戰，目前Z世代大軍高達7成5新鮮人，近到職場不滿 2 年就跳槽。企業對於「當前最嚴重的人才議題為何？」第一是「人才流動率高」（45.9%），其次為「學用落差大」（39.2%），這兩項都跟新世代有關。

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▲人才流動率高成企業最憂心挑戰。（圖／《Cheers雜誌》提供）

至於「人口結構化改變，勞動力出現缺口」（38.9%）、「薪資沒有競爭力」（38.1%）分居第三、四名。反過來說，若問企業：「新鮮人帶來哪些管理挑戰？」最多選項集中在「個人主張較強烈」（57.7%）與「流動率高」（45.4%）

▲人才流動率高成企業最憂心挑戰。（圖／《Cheers雜誌》提供）

「流動率高」反映在實務上，就是「留不住」的現象愈發普遍。從企業晉用新鮮人的經驗中，通常第一份工作的平

均年資，未滿 2 年者達到7成5，能在一家公司待滿 3 年的僅佔 6.9%。

▲七成企業看重求職者的面試表現。（圖／《Cheers雜誌》提供）

另外招募社會新鮮人時，7成企業首重 「面試表現」 ，而愈來愈多企業看重 「實習經 驗」 與是否具有跨領域專長，這反映出企業希望尋找對職場有務實理解，並且能夠對不同領域觸類旁通的人才。至於對新鮮人最看重的特質， 「抗壓性與穩定度高」（76.3%）為首選 ，其次才是 「具有解決問題的應變能力」（52.3%）與「專業知識與技術」（48.8%） 。

▲抗壓性與穩定度高是兩項企業最看重的人才特質。（圖／《Cheers雜誌》提供）

