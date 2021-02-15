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金門戰鬥精神！　陳玉珍勁裝霸占主席台、手伸林昶佐褲袋搶選票

▲抗議監察院陳菊人事案，國民黨立委霸佔主席台與民進黨立委隔空叫囂。（圖／記者林敬旻攝）

▲抗議監察院陳菊人事案，國民黨立委陳玉珍霸占主席台。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

有著金門戰鬥精神的國民黨立委陳玉珍，在黨內杯葛議事時有著舉足輕重的角色。去年國民黨為杯葛監察院人事案突襲霸佔議場，陳玉珍全副武裝展現反對到底的決心，最後在投票表決時還伸手到無黨籍立林昶佐的褲袋中搶選票，讓他覺得很不舒服，也引起不少討論。

為抗議監察院人事案，陳玉珍裝備齊全占領主席台，包括安全帽、護目鏡、防摔手套、防護背心、工作鞋、護腿。她解釋，防護背心就是用來保護腰部、安全帽是保護頭部；防摔手套是防止抓住麥克風被割到，戴護目鏡是因為近視1000度，如果被攻擊，護目鏡可以保護她的眼鏡不會破掉。

不過在最後投票過程，林昶佐一度與藍委爆發衝突，陳玉珍也試圖要伸進去褲袋中搶選票，此舉讓林昶佐覺得很不舒服，陳玉珍事後受訪也反批，「我也覺得他碰我我不舒服啊」。

其實，陳玉珍驚世之舉不只這一樁，過去抗議中選會人事案時，陳玉珍就爬到主席台上，以側躺之姿環抱蔣萬安近十分多鐘，事後被網友熱議「萬安緊抱」。

另外在國防議題上，陳玉珍也有她獨到的見解，為解決我國後備軍力不足問題，陳玉珍就主張「全民皆兵」概念，可學習早期「金門民防自衛隊」的訓練，包括射擊、進毒氣室、丟手榴彈，讓備戰變成生活一部份。

▼國民黨霸占主席台抗議中選會人事案，陳玉珍橫躺在主席台上環抱蔣萬安。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲▼陳玉珍橫躺霸佔主席台環抱蔣萬安。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▼立法院臨時會行使監察委員同意權投票，林昶佐與陳玉珍爆發「伸褲袋」搶票衝突。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院臨時會 監察委員同意權投票日 衝突 林昶佐 陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）

▼抗議監察院陳菊人事案，國民黨立委陳玉珍霸占主席台。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

▲▼立法院臨時會 民進黨清場 朝野搶佔主席台 陳玉珍死守住主席台。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院臨時會 民進黨清場 朝野搶佔主席台 陳玉珍死守住主席台。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院臨時會 民進黨清場 朝野搶佔主席台 陳玉珍死守住主席台。（圖／記者屠惠剛攝）

▼抗議監察院陳菊人事案，國民黨立委陳玉珍霸占主席台遭綠委拖離，拉扯中一記迴旋踢，踹中民進黨立委王美惠的臉。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨阻擋監察院長陳菊提名案佔領主席台，立法院長游錫堃宣告事項，陳玉珍迴旋踢。（圖／記者林敬旻攝）

 ▲國民黨立委陳玉珍聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者林敬旻攝）

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