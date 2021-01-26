分手快樂！失戀男獨得「1.1億」彩券大獎　將送前女友冰箱

▲男子分手後贏得彩券最大獎。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者周依儒／綜合報導

南非一名30多歲的男子，日前中了當地彩券「威力球」（Powerball）頭獎6000萬南非鍰（約新台幣1.1億），不過就在中獎前不久他才剛和女朋友分手，但他卻決定要將獎金一小部分，拿去買一台冰箱和洗衣機等家電送給前女友，當作「分手禮物」，更不斷稱讚女友其實是非常棒的人。

根據南非媒體目擊者新聞台Eyewitness News報導，當地一名30多歲的男子，上周贏得當地彩券Powerball最大獎6000萬南非蘭特幣（約合新台幣1億1千萬元），而這名走運的男子前不久才剛跟女友分手。這名男子目前在金融業工作，即使中了頭獎他也沒有打算將工作辭去，反而計劃將獎金一部分用來投資、一部分則要捐給動保協會和受疫情影響的人。

▲男子不打算辭去現有工作。（圖／取自免費圖庫negativespace）

男子表示，剛和女友分手時非常難過，雖然前女友目前已經搬出兩人同居的公寓，但他仍然不斷稱讚前女友是一個很棒的人，雙方只是因為部分原因無法再走下去，但仍希望前女友可以過的順利。

至於中頭獎一事，他則說，中將當下感到不可置信，還立刻跑去沖澡，就怕這只是一場夢！「幸好一切都是事實，幸運女神終於眷顧我了，但顯然地沒有站在前女友那邊。」中頭獎的男子也興奮表示，他還打算將獎金拿去買冰箱和洗衣機送給剛分手的前女友，順便和前女友說一聲「希望妳一切順利」。