瘋電影／鬼滅之刃劇場版　無限列車篇　壞人也有苦衷

文／賴賴

瘋言瘋語：

終於看了這片即將刷新日本動畫電影史上紀錄的史詩大作，這次被邀請參加4DX劇院體驗連動風吹噴水的立體電影體驗，非常新鮮，過去只有座椅搖動已經昇華到連小腿都會有噴發感，非常適合小朋友尖叫嘗鮮，而電影無庸置疑的好看，只不過如果從未曾看過鬼滅電視動畫或漫畫者，最少電視要看到第五集拿到日輪刀，再觀影就更能理解片中對白的趣味與內涵。

光是這部漫畫和NETFLIX上的動畫片，就已經有千千萬萬的死忠粉絲，記得NETFLIX剛出來時，就已經超多人在討論這片多好看多好看，所以以這股排山倒海的聲勢製作的豪華電影，有一定程度的影響力，但能打敗宮崎駿實在非常訝異，電影好看無庸置疑，豪華的配樂，飽滿的視覺和相當立體的動畫美術安排，單就劇情其實以非粉絲角度來看，是還好，能好成這樣，這部電影真的需要用力研究一下，時代潮流趨勢。

這部電影算是日式英雄主義拯救人類，只不過好萊塢打的是外星人，日本人就跟鬼對抗，兩者最大的差異便是保護「所有生命」，美國人的民族性是打死壞人但沒在管活人因此受牽連的死傷慘重，而日本不斷呼籲「一個都不能少」的中心思想，確實感覺神聖許多，而捨己救人的自我犧牲，也是令人感佩在ENDING激發所有觀眾包括男人都頻頻拭淚，慷慨悲憤神聖。

整部電影幾乎有七成都在打，劇情流暢無冷場，這部電影製片方很誠意的滿滿的音樂包住所有畫面，音響音效超強大，搭配視覺娛樂感十足，這種爆發性的能量，是否和疫情不明朗，每個人都有種想要爆炸的發洩，而電影也剛好滿足了這種難以言喻的需求，對於原創劇本的漫畫原著致上敬意，真的非常用心的把滿滿複雜的腳色關係都給了故事，壞人的故事設計尤其具有教育內涵，沒有人天生是壞人大家都有委屈等等。



片 名：鬼滅之刃劇場版 無限列車篇

英文片名：Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen

類 型：動畫

上映日期：2020-10-30

片 長：01時57分

導 演：外崎春雄

演 員：花江夏樹(Natsuki Hanae) 、 松岡禎丞

國 家：日本

語 言：日語

發行公司：木棉花國際股份有限公司

劇情大綱

《鬼滅之刃》是家人慘遭鬼殺害的少年－竈門炭治郎，為了讓化為鬼的妹妹禰豆子恢復回人 類，自願加入「鬼殺隊」的故事。以人鬼間的悲痛故事、驚心動魄的劍戰，以及偶然穿插的 滑稽場景，贏得廣大人氣，不僅紅遍日本，更掀起全球觀眾的熱烈討論。



緊接在電視版動畫《竈門炭治郎‧立志篇》之後的故事《無限列車篇》，即將登上大銀幕。 炭治郎等人完成「蝴蝶屋」的訓練，下一個目的地是開往黑暗的「無限列車」。



以多人行蹤不明的這輛列車為舞台，炭治郎帶著禰豆子與善逸、伊之助一行人，與鬼殺隊最 強劍士〝柱〞其中之一「炎柱‧煉獄杏壽郎」會合， 新的任務即將開始！

▲炎柱實力超強，想收竈門炭治郎為徒。

▲被擊中立刻進入作夢模式，真實夢境非常混亂。

▲妹妹雖然是鬼卻殺鬼救人。

★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI