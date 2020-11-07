花木蘭從軍12年「女兒身」為何沒被抓包？　3原因曝光

▲《花木蘭》劇照。（圖／迪士尼提供）

實習記者高琳景／綜合報導

花木蘭（Mulan）是家戶喻曉的古代傳奇女英雄，其故事是在講述花木蘭代替年邁體弱的父親從軍，由於當時規定只能「男性」從軍，因此花木蘭隱瞞身分潛入軍營，不過從軍12年為什麼沒有人發現她是「女兒身」？

根據《每日頭條》報導，花木蘭出生於北魏，當時有不少遊牧民族不斷南下進攻，由於戰事過多、人員吃緊，因此北魏政權不得不將14～60的男性派上戰場，而且規定每戶家庭必須派出一名男子。不過當時花木蘭的爸爸身體虛弱根本無法上戰場，而家中的弟弟年紀又太小，因此花木蘭決定代父從軍。

不過女兒身的花木蘭，為何從軍12年沒被發現？據《每日頭條》指出有3種原因：

第一、當時從軍的門檻很低，每位士兵又都穿著厚重的軍備，加上花木蘭長相和身材偏中性化，她又刻意將自己的嗓音弄粗，所以從外貌上來看，一起作戰的同胞對她沒有太多的懷疑。

第二、北魏當時內憂外患，當時的人都長得較為消瘦，花木蘭是鮮卑族人，身材較為高大，加上她平時洗潄、解決私人問題，都盡量找時間差和其他人錯開，所以不易被發現。

第三、由於當時戰事頻繁，適齡的男子已經特別稀少，所以像花木蘭這種代父從軍也是無可奈何，也可說是官方認可這樣的做法。

▲《花木蘭》劇照，《花木蘭》首圖。（圖／迪士尼提供）

報導也提到，當時整個北魏適齡的男性太少，因此推斷當時女性從軍，其實是個普遍的現象，甚至不是只有花木蘭一位女性上戰場。當時或許有多人知曉，但為考量大局，才將此是隱瞞下來，而大多數人覺得花木蘭非常英勇無畏，所以才將她的事跡拿出來寫。