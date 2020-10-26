白宮幕僚長稱「不會去控制疫情」　拜登譏：以為病毒會自己消失　

▲白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）25日表示，美國「不會控制」新冠肺炎疫情，而會將精力放在疫苗的研發與治療上。此言一出立刻引來民主黨政營痛批，政府就是在向新冠肺炎舉白旗，放棄了保護美國人民的職責。

梅多斯25日接受CNN節目「美國國情」（State of the Union）訪問時指出，美國「不會控制」新冠肺炎疫情，但會將心力放在疫苗研發、治療上。當梅多斯被問到為何美國不控制疫情時，他表示，「因為這是和流感一樣具有傳染性的病毒，我們需要做的就是確保有足夠的緩解機制，不論是治療方法或是疫苗，以確保人們不會死於這種病。」

美國新冠肺炎單日確診數在24日達到高峰，新增近8萬4000人染疫；根據約翰霍普金斯大學數據統計，美國目前仍是全球疫情最嚴重的國家，確診數突破857.5萬例，死亡數也超過22萬4800人。

民主黨總統參選人拜登則痛批，梅多斯此言證實了政府已放棄控制疫情，也放棄了保護人民的基本職責，等同向新冠肺炎舉白旗，「（川普政府）打從一開始的策略就是如此，認為透過忽視它，病毒就會自己消失。」

Mark Meadows: “We’re not going to control the pandemic, we are going to control the fact that we get vaccines, therapeutics and other mitigations.”



Jake Tapper: “Why aren’t we going to get control of the pandemic?”



Meadows: “Because it is a contagious virus” #CNNSOTU pic.twitter.com/1ahyatu6co — State of the Union (@CNNSotu) October 25, 2020

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