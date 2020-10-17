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男子服役期間與國小女童「愛愛」被告　法院：顯有悔意雙方和解判緩刑

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▲李姓男子在服役期，與12歲國小女童發生性行為，李男坦承犯情並與女童家長以10萬元達成和解，台南地院判他1年6徒刑、緩刑3年以啟自新。（圖／記者林悅攝）

▲李姓男子在服役期，與12歲國小女童發生性行為，李男坦承犯情並與女童家長以10萬元達成和解，台南地院判他1年6徒刑、緩刑3年以啟自新。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

1名李姓男子服役期間，透過交友軟體結識12歲國小女童，2人情同意合之下，情不自禁在發生性行為，案經女童家長發現報警提告，李男坦承犯情並與女童家長以10萬元達成和解，台南地院在審理時，女童家長表示原諒對方，還為李男求情，法官他1年6徒刑、緩刑3年，禁止與女童聯絡，受法治教育3場次，案可上訴。

2018年3月30日至2019年9月間李男為軍人，現已退役，李男被控於2019年8月13日透過網路上交友軟體結識該名12歲國小女童，10天之後，在8月23日晚上8時30分，他騎機車載女童前往國小1樓無障礙空間廁所內，在未違反女童意願的情況下，兩人發生性行為。

事後女童家長發現上情，帶女童到醫院驗傷，向台南市歸仁分局報案提告，經台南地檢署檢察官依妨害性自主罪嫌起訴。

李男在法院審理中坦承犯行，李男表示他與女童係在交往中，雙方兩情相悅，係一時無法克制自己情慾才發生性行為。李男並與女童家長以10萬元達成和解，並已給付部分款項。女童家長向法院表示，同意原諒李男，並請求法院從輕量刑，並給予李男緩刑機會。

台南地院合議庭法官認為，李男素行良好，因年輕識淺，一時失慮，對未滿14歲女子性交，應予非難，惟考量李於法院審理中與女童父親達成調解，並已給付部分款項等情，顯見已有悔意，參考李男犯罪手段、情節等犯罪情狀，倘處以法定最輕本刑仍屬過苛，而有情輕法重之情，依刑法第59條規定減輕其刑。

合議庭認為，李男為交女友，自社群軟體上結識國小女童，明知其性自主能力及身體自主判斷能力均尚未成熟，竟仍與女童性交1次，對女童身心健全、人格發展、兩性關係的認知等，均有不良影響，惟念其行為時並未違反女童意願，在偵查及審理中均坦認犯行，並與女童父親達成調解，以及家庭、經濟生活等一切情狀，量處1年6月徒刑，緩刑3年，緩刑期間付保護管束。同時，禁止對女童為騷擾、接觸、跟蹤、通話、通信或其他聯絡行為，及應接受法治教育3場次。

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