王品搶攻宅經濟　聚火鍋、石二鍋湯底丸餃全聯買得到

▲聚北海道昆布鍋的奶香辛味鍋鍋底在全聯也買得到。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

後疫情時代「宅經濟」商機發酵，王品旗下萬鮮公司也加入冷凍、常溫食品佈局， 9月底與全聯合作上架丸子三兄弟、鍋底四姊妹7款商品，將人氣品牌石二鍋、聚北海道昆布鍋的經典湯底研發成零售商品，讓大家宅在家也能吃好鍋。

鍋底四姊妹都是常溫鍋底，不僅保存方便，烹調更簡單，免退冰、直接倒出加熱，再加入喜歡的肉片、火鍋料，10分鐘搞定上桌。鍋底四姊妹有聚北海道昆布鍋的奶香辛味鍋、藥膳滋養鍋，來自石二鍋的有香辣豚骨昆布鍋、鮮菇百味蔬食鍋。

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▲丸子三兄弟系出同門，都是石二鍋超人氣單點品項。

至於丸子三兄弟系出同門，都是石二鍋超人氣單點品項，芋香貢丸嚴選新鮮國產豬腿肉、肉質紮實Q彈，吃得到綿密芋頭丁；爆濃海鮮球以Q脆的金線鰱魚漿包裹彈牙鮮蝦與花枝，搭配香而不嗆的山葵醬超濃郁；一口咬下蝦爆起司丸，馬茲瑞拉起司在口中爆開，金線鰱魚漿與與鮮甜白蝦完美搭配。

王品也積極開發新商品、開拓新通路，旗下「青花驕」經典麻辣鍋底，也將在10月初在好市多上架，以頂級低溫保鮮「重慶江津九葉青花椒」為主角，鮮麻不燥烈、醇厚不膩口，將湯頭辛香鮮麻提升至全新層次。

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