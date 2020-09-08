瘋電影／最後的情書　同學會牽扯兩段未完的單戀與初戀

文／賴賴

瘋言瘋語：

曾經滄海難為水，這是學生時期愛情故事的結局，卻也是存活在每人心底深處最珍貴的回憶，岩井俊二再次喚起初戀情懷，一個陰錯陽差的同學會，牽引與初戀的聯繫方式，一別經年以書信連絡，竟然得到回音，這樣的故事開頭很有感，而岩井導演淡淡的敘事手法，炫目的校園光影，陰暗的墮落中年，對比著青春已逝與現實悲哀。

電影沒有特別刻骨銘心，整部電影都是和式風格，沒有韓式灑狗血的回馬槍，整體感是文青的一段往事，許多大牌加持，劇本力實在單薄，非常開水的一部作品。



片 名：最後的情書

英文片名：Last Letter

類 型：愛情、劇情

上映日期：2020-08-21

片 長：120分鐘

導 演：岩井俊二(Shunji Iwai)

演 員：松隆子(Takako Matsu) 、 廣瀨鈴(Suzu Hirose) 、 福山雅治(Fukuyama Masaharu) 、 神木隆之介(Ryunosuke Kamiki) 、 庵野秀明(Hideaki Anno) 、 中山美穗(Miho Nakayama) 、 豐川悅司(Toyokawa Etsushi)

國 家：日本

語 言：日語

發行公司：台北双喜電影

劇情大綱



裕里的姊姊未咲撒手人寰。裕里（松隆子 飾）在告別式上，從外甥女鮎美（廣瀨鈴 飾）口中得知，有一封寄給未咲的同學會通知。裕里前往姊姊的同學會，想告知姊姊過世的消息，卻被眾人誤認為是曾為校花的姊姊，並且與她的初戀對象鏡史郎（福山雅治 飾）重逢。



一場誤會開啟了裕里與鏡史郎之間奇妙的書信往來。學生時期的鏡史郎（神木隆之介 飾）和少女未咲（廣瀨鈴 飾）以及少女裕里（森七菜 飾）之間淡淡的初戀情誼，又彷彿透過往返的信札鮮活起來。書信悄然串起他們的心，讓未咲死亡的真相、過去及現在，以及各自深藏在內心的初戀情懷，即將穿越時空有新了的發展───



催生出《情書》、《燕尾蝶》、《四月物語》、《花與愛麗絲》等經典名作的電影導演──岩井俊二。他闖蕩影壇的20多年當中，巧妙地切入各個時代，刻劃出各種當代的愛情。每部作品都有忠實支持者的岩井俊二導演，首度以自身的出身地「宮城縣」作為故事背景，讓錯過的書信情牽兩個世代的男女，《最後的情書》描繪出他們各自的心靈重建與成長。大師岩井俊二的新片，集結到松隆子、廣瀨鈴、庵野秀明、森七菜、神木隆之介、福山雅治等超豪華卡司，老班底中山美穗和豐川悅司也來友情客串。不但讓人重溫名作『情書』的世界，並構築出全新的娛樂視角。

▲中學暗戀的學長，卻喜歡自己的姊姊。

▲參加同學會被誤認為姊姊卻不解釋。

▲原來學長在大學時期和姊姊相戀過，所以識破妹妹的不解釋。

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