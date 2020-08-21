國民黨主席選舉連署制度將廢除 　中常委增設「社會賢達人士」





▲國民黨主席江啟臣。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨21日召開黨務改革會議，據黨內人士轉述，會中達成幾項共識，包括全面提升青年黨代表席次、廢除黨主席選舉連署制，中常委將增加「社會賢達人士」，待下個月全代會通過。

國民黨將於9月6日召開第20屆全代會，改革委員會已多次針對「組織改革」、「兩岸論述」、「青年參與」、「財務穩健」四個面向進行充分討論，將送至全代會上討論並決定最後方案。

黨內人士指出，廢除儀式性的黨主席選舉連署制將可避免「抄名單」的陋習，也給予黨內青年更多機會。指定中常委增加「社會賢達人士」，目的是讓中常會更貼近社會，提升不同領域專業度，以及加入鄉鎮市長、縣市議員層級的中央委員當選名額，以達內造化。此外，有中常委提議，國民黨青年化改革從全代會開始，做出結構性調整，藉由全面增加青年黨代表席次。

該中常委建議，各選區應增額3至4席青年黨代表席次，讓更多40歲以下青年黨員能夠擔任黨代表職務，更多青年能夠直接參與黨務，進而將更多新穎的想法帶入黨內，並透過參與黨務認識並認同國民黨之理念。

此外，財務改革方面的討論黨內一直沒有共識，尤其在黨費調漲至500元部分，仍須待日後開會，進行協調溝通。