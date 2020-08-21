新竹期間限定「奇幻版動物園」！故宮打造數位獸園還有「古水族天幕」

▲故宮在新竹市241藝術空間，打造期間限定奇幻動物園。（圖／國立故宮博物院）

記者林育綾／綜合報導

國立故宮博物院即日起至11月8日在新竹市241藝術空間，推出「藝想獸譜─故宮x新竹241新媒體藝術展」，透過藝術、科技、自然的當代視角，對照詮釋動物在形態、歷史、生態上的紀錄與流傳，以新媒體藝術玩轉故宮書畫中的動物，同時加入新竹市立動物園的動物成員，打造融合古今、虛實的期間限定「大型數位獸園」。

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▲以新媒體藝術，玩轉故宮書畫中的動物。（圖／國立故宮博物院）

展場以博物學視角的「獸譜長廊」揭開序幕，還包含曾獲美國休士頓獨立製片與國際影片影展兒童互動教育獎項的「海錯奇珍─沉浸式互動劇場」，是不可錯過的必看展件。

▲「海錯奇珍－沉浸式互動劇場」曾獲美國休士頓獨立製片與國際影片影展兒童互動教育獎項。（圖／國立故宮博物院）

此次特別為新竹241藝術空間打造「古水族天幕」，以環形紗幕動態投影〈海珍圖〉、〈海怪圖〉中的動物圖像，將異時空的真實水族與想像海生物匯聚一池，讓民眾彷彿潛入湛藍的神秘海洋。

▲展覽特別打造「古水族天幕」，讓民眾彷彿潛入湛藍的神秘海洋。（圖／國立故宮博物院）



另外還有首度曝光的「坤輿藝境」VR體驗，歡迎大小朋友線上預約，跟隨清代比利時傳教士南懷仁的腳步穿梭時空長河，展開一場17世紀的大冒險，更推出雙主場「展覽體驗謎題包」，民眾可前往新竹241藝術空間或新竹市立動物園領取謎題，挑戰成功後即可至上述任一地點兌換神秘小禮一份。

▲還有首度曝光的「坤輿藝境」VR體驗。（圖／國立故宮博物院）



故宮表示，配合防疫政策，展場空間均實施量測額溫、人流控管，並加強VR體驗防疫面罩、紫外線燈等消毒措施，歡迎民眾安心蒞臨參觀，探訪這座期間限定的奇幻動物園！

藝想獸譜－故宮x新竹241新媒體藝術展

展期：2020-08-21～2020-11-08

週二至週日10:00～18:00，每週一及國定假日休館

展場：新竹241藝術空間（新竹市中央路241號6樓）

VR體驗預約網站：https://cmie-241.youcanbook.me