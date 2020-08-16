　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

鮮肉尪2年「走鐘變五花肉」　網嘆「坐2次月子」養成…曬崩壞照互取暖

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

吳男婚前是個滿是肌肉、體格健壯的「小鮮肉」，但婚後身材大走鐘，崩壞成「五花肉」。（圖／翻攝微博）

▲吳男婚前是個滿是肌肉、體格健壯的「小鮮肉」，但婚後身材大走鐘，崩壞成「五花肉」。（圖／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

俗話說「歲月是把殺豬刀」，這句話還真的沒說錯！大陸微博最近瘋傳一段「老公婚前婚後身材對比」影片，影片中有一位婚前本來擁有6塊腹肌、臉蛋帥氣的「鮮肉級天菜」，在踏入婚姻後，與老婆生了兩個小孩，陪著坐了兩次月子後，短短兩年時間，體重竟從85公斤，默默胖到重達110公斤，對比圖一公布，鮮肉變成五花肉的「走鐘」程度，讓網友看傻眼；釣出許多人妻，也紛紛曬出自家老公的崩壞照。

吳男婚前是個滿是肌肉、體格健壯的「小鮮肉」，但婚後身材大走鐘，崩壞成「五花肉」。（圖／翻攝微博）

影片中的「走鐘」崩壞男主角吳姓男子，婚前本來是個滿是肌肉、體格健壯的「小鮮肉」，但婚後因為老婆不愛吃肉，他貼心「全包了」；加上工作應酬飯局、老婆陸續因為生產坐了兩次月子，吃著吃著，就胖了25公斤，腹部的六塊肌，全部「團結」成一塊「大肚腩」，網友看了笑翻，直問「到底是誰生孩子？」、「標準的幸福肥」。

網友也跟風曬出自己老公婚前婚後的對比圖。（圖／翻攝自微博）

▲網友也跟風曬出自己老公婚前婚後的對比圖。

而這段影片也引起許多人妻網友心有戚戚焉，紛紛跟風曬出自己老公婚前婚後的對比照互相取暖，有人就大嘆「一個男性從小鮮肉到大肚腩，只差了一個老婆的距離。」

延伸閱讀
何如芸認了求于美人「操辦後事」　曝「骨灰特殊葬法」還指名玫瑰花相伴
李小龍當年死在「她」床上！豔星41年後吐真相　新歡貌似「嫩版李小龍」
全球第一個！被新冠肺炎徹底打敗　南半球「這國家」宣布亡國

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
快訊／高雄岡山「下冰雹」！民眾看傻：出生第一次看到
「美白神霜」下殺43折！1150元→499元　養出白嫩肌就靠
才剛當選市長網路就發起「公民割麥行動」罷免　陳其邁一句話回應
水泥預拌車墜17米駕駛慘死！身分曝光「是小開」家屬悲：這條路
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

外婆3缺1打麻將！　11月孫全臉通紅死掉...手上凶器是「小孩最愛」

鮮肉尪2年「走鐘變五花肉」　網嘆「坐2次月子」養成…曬崩壞照互取暖

兩岸青少年校園音樂交流周開幕　高規防疫「雲展演」進行

「閩台人才協作論壇」福州登場　釋出2349職位「月薪2.9萬元起跳」

大陸首個新冠肺炎疫苗專利獲批！　鍾南山：中俄將「共同進行臨床試驗」

雷軍：小米啟動「重新創業」征程　增加4位聯合創始人

陸人大決定立法會延任！　港府：無損基本法「特事特辦處理」

陸副外長：美方應停止負面言行　推動中美關係回到正軌

從小歪臉超自卑...23歲女孩華麗大蛻變！「瓜子臉」美照吸萬人點讚：真的好看

玩轉海青節/捨香港赴榕城讀大學 港青：物價、生活壓力小很多

羅姐永別了...羅霈穎二殯火化　Makiyo忍淚：我們會陪到最後

《惡吻》CP合體！直樹幫湘琴穿圍裙　林依晨做甜點被鄭元暢虧「太胡鬧」

《以家人之名》二姨要子秋「在人家家要懂事」　李爸當親兒子疼..心痛：非得提醒我不是親爸

記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

賓士喊98加滿結帳卻改口不認...付300元秒閃！打工媽委屈落淚

羅霈穎王彩樺視羅霈穎「女神」：開夜店等我們　告別式放電音…于美人「符合她個性」

遇上真愛？鸚鵡對分身玩偶猛親　自帶音效狂啾超灑糖...閃瞎馬麻

八三夭再唱小巨蛋《想見你》必聽　 頑童MJ116合體幹大事啦！

獨家直擊／阮經天現身二殯！　神情哀痛送別最愛阿嬤

驚險！花蓮三寶鬼切快車道右轉　他緊急煞車+180度甩尾神閃避

外婆3缺1打麻將！　11月孫全臉通紅死掉...手上凶器是「小孩最愛」

鮮肉尪2年「走鐘變五花肉」　網嘆「坐2次月子」養成…曬崩壞照互取暖

兩岸青少年校園音樂交流周開幕　高規防疫「雲展演」進行

「閩台人才協作論壇」福州登場　釋出2349職位「月薪2.9萬元起跳」

大陸首個新冠肺炎疫苗專利獲批！　鍾南山：中俄將「共同進行臨床試驗」

雷軍：小米啟動「重新創業」征程　增加4位聯合創始人

陸人大決定立法會延任！　港府：無損基本法「特事特辦處理」

陸副外長：美方應停止負面言行　推動中美關係回到正軌

從小歪臉超自卑...23歲女孩華麗大蛻變！「瓜子臉」美照吸萬人點讚：真的好看

玩轉海青節/捨香港赴榕城讀大學 港青：物價、生活壓力小很多

外婆3缺1打麻將！　11月孫全臉通紅死掉...手上凶器是「小孩最愛」

挑網高評價潛水課…比基尼妹遭「下探三角洲」嚇傻！　色教練：我失控了

不斷更新／蘇智傑阻殺張進德、富邦二度錯失得點圈機會　3局富邦1比0統一

快訊／高雄岡山下冰雹！民眾驚呼：出生第一次看到

這篇先看！盤點「七夕專屬大餐＆浪漫好禮」　甜嗑高檔烤和牛、愛心千層派

原飼主買了柴犬丟了牠！黑汪縮角落　有人愛咬潔牙骨蹦跳

韓E級女模升格人妻辣度不減！　彎腰「45度邪惡上帝視角」走光掀網暴動

中職／揣摩羅力招牌指叉　范玉禹有勇氣壓制左打

每店限量100人！八月堂連3天「可頌買1送1」　加碼「身分證中3」加3元就多1件

2020流行「小歐眉」到底怎麼畫？三點關鍵學起來

絕美理髮師中空爆乳剪男客頭毛　養眼片瘋傳❤本尊出面曝光價碼

大陸熱門新聞

結婚57年連「雞蛋、菜刀」都AA制　老夫妻終於離婚了

12歲男孩家中遭吊死　曾逃家求救「回去會被打死」　

吃播界迎末日！美女大胃王急避風頭

衣櫥發現「詭異黑線」　拔出一看崩潰了

23歲歪臉女大蛻變！瓜子臉超清秀

習近平下令禁止浪費食物！餐廳竟要求「先量體重再點餐」引眾怒

劍橋曾考慮撤回　林鄭月娥刪名譽院士身分

隔壁客一堆剩菜！　女明星嫌浪費「拿來吃光光」...自嘲噁心

嫩妹水上樂園玩造浪池！重撞濺血

「優衣庫活春宮」女主角出道　歌手宣傳海報曝光

今年最大洪水通過三峽大壩！

男師激戰女學生78秒外流！校方氣炸回應了

26歲男健身房狂練3個月　只有「胸部發育了」

徐曉冬約戰台灣楊氏太極拳傳人　泰國決鬥！

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

桃園妹慘遭狂毆！14天後因「洗澡洗太久」被活活打死

「加300賓士」找到了！網肉搜公開足跡

童仲彥最思念的女人　1晚能11次

門外傳哀嚎聲！她驚見「3ｍ財神」卡圍欄

開燈見3坨粉紅雞屁股　網萌翻！

絕對賠不起！他PO「貨櫃車」照　網嚇壞

電費暴漲10倍破2萬！台電冷回應

陳其邁當選　兒叮囑：真的好好做

陸軍6軍團庫房爆炸！3士官兵一度困火場

川普弟紐約病逝　享壽71歲

即／四叉貓現身陳其邁競喊：最後一天不演啦！

超速闖紅燈撞死人　法官判免關

最後一名逆轉！桃園小將炸速奪冠

野生黑熊突靠近！　4男一女超淡定

兔子蛋蛋外露　媽輕戳10下才回頭

更多

最夯影音

更多
羅姐永別了...羅霈穎二殯火化　Makiyo忍淚：我們會陪到最後

羅姐永別了...羅霈穎二殯火化　Makiyo忍淚：我們會陪到最後
《惡吻》CP合體！直樹幫湘琴穿圍裙　林依晨做甜點被鄭元暢虧「太胡鬧」

《惡吻》CP合體！直樹幫湘琴穿圍裙　林依晨做甜點被鄭元暢虧「太胡鬧」

《以家人之名》二姨要子秋「在人家家要懂事」　李爸當親兒子疼..心痛：非得提醒我不是親爸

《以家人之名》二姨要子秋「在人家家要懂事」　李爸當親兒子疼..心痛：非得提醒我不是親爸

記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

賓士喊98加滿結帳卻改口不認...付300元秒閃！打工媽委屈落淚

賓士喊98加滿結帳卻改口不認...付300元秒閃！打工媽委屈落淚

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面