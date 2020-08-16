鮮肉尪2年「走鐘變五花肉」　網嘆「坐2次月子」養成…曬崩壞照互取暖

▲吳男婚前是個滿是肌肉、體格健壯的「小鮮肉」，但婚後身材大走鐘，崩壞成「五花肉」。（圖／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

俗話說「歲月是把殺豬刀」，這句話還真的沒說錯！大陸微博最近瘋傳一段「老公婚前婚後身材對比」影片，影片中有一位婚前本來擁有6塊腹肌、臉蛋帥氣的「鮮肉級天菜」，在踏入婚姻後，與老婆生了兩個小孩，陪著坐了兩次月子後，短短兩年時間，體重竟從85公斤，默默胖到重達110公斤，對比圖一公布，鮮肉變成五花肉的「走鐘」程度，讓網友看傻眼；釣出許多人妻，也紛紛曬出自家老公的崩壞照。

影片中的「走鐘」崩壞男主角吳姓男子，婚前本來是個滿是肌肉、體格健壯的「小鮮肉」，但婚後因為老婆不愛吃肉，他貼心「全包了」；加上工作應酬飯局、老婆陸續因為生產坐了兩次月子，吃著吃著，就胖了25公斤，腹部的六塊肌，全部「團結」成一塊「大肚腩」，網友看了笑翻，直問「到底是誰生孩子？」、「標準的幸福肥」。

▲網友也跟風曬出自己老公婚前婚後的對比圖。

而這段影片也引起許多人妻網友心有戚戚焉，紛紛跟風曬出自己老公婚前婚後的對比照互相取暖，有人就大嘆「一個男性從小鮮肉到大肚腩，只差了一個老婆的距離。」

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