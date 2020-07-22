　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

手滑摔死嬰！粗心媽「徒手抱2孩」釀禍　與夫合夥後院埋嬰屍

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼男童,跌倒。（圖／pixabay）

▲嫌犯夫妻檔摔死小孩，竟直接埋在自家後院。（示意圖／pixabay）

記者王佩翊／編譯

日本北海道旭川市日前發生一起夫妻檔在自家後院埋嬰屍的案件，警方深入調查後發現，挖出的那具嬰兒遺體疑似是這對夫妻的次女，而妻子接受訊問時也坦承，「當初在樓梯上同時抱了兩個孩子，結果其中一個孩子不小心掉下來。」然而語畢後就不願意再回答任何問題，警方仍將持續追查詳細事發經過。

根據北海道新聞報導，現年38歲的京田陵與36歲的妻子京田麻理乃日前因共謀將疑似為次女的嬰兒屍體埋在自家後院，遭到警方逮捕。其中京田麻理乃被逮後曾向警方透露，「我當初曾在樓梯上同時抱了兩個孩子，但是因為手滑，其中一個小孩就掉下來。」警方懷疑相關陳述與案件有密切關係，便繼續追問，但麻理乃此後便持續保持緘默。

警方調查後發現，女嬰約莫是在1年前死亡，頭蓋骨處有外傷，目前仍在調查詳細死因。此外，京田夫妻的拘留期限到7月22日，屆時預計將會因屍體遺棄罪遭到起訴。

北海道警察6月29日將2名走失的學齡前兒童送回家時，驚覺孩童家中的情況有異，因此進一步進行盤問，沒想到孩童的父母卻突然脫口而出，兩人在家裡埋了個嬰兒屍體。警方得知後，迅速動員警力進行開挖，並在1日找到該具嬰屍。據了解，京田夫妻兩人皆沒有工作。

►二手票券豐富你的生活～

ET快訊
今天大暑！麥當勞報報跳「大薯買1送1」　實測笑爆：真的都是
陳偉殷成大聯盟年薪最高第一名！今年收入曝光
彰化單親爸攜3子女燒炭亡！媽腿軟踉蹌走進解剖室　心碎掩面痛哭
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

古莫批美國缺乏全國性防疫計畫　31州民眾赴紐約須自我隔離14天

百萬女YouTuber「人間蒸發1年」　粉絲：ASRM先驅快回來！

《富比士》專欄：習近平若是CEO會被換掉　香港舉措是「最大錯誤」

英國宣布禁令後　法財長：法國不歧視華為　仍開放投資5G

手滑摔死嬰！粗心媽「徒手抱2孩」釀禍　與夫合夥後院埋嬰屍

川普點頭了！願「與中國合作」開發疫苗：替美國帶來好結果

英國會報告：俄涉干預蘇獨公投　政府「嚴重低估威脅」沒人想碰

24歲女助教輪流和3男學生睡　他興奮到處吹噓...被老師偷聽抓人！

指控遭首爾市長性騷4年...女秘書「說話」了！律師：市府該負全責

美國只有390萬人染疫是假的？ CDC：實際人數是10倍

《我的婆婆》鍾欣凌抱兒遺物心碎痛哭　淪落到住青年旅舍...一醒來嚇死

太會敲...攤商秒改規則「不給玩」！　他夜市怒譙：做生意哪有在唬爛的

鄧紫棋「飆高音+使用器材練核心」　凌晨在健身房唱《來自天堂的魔鬼》

Yamy遭惡毒羞辱「超級醜、娘炮」！　公司老闆號召員工公審：沒人喜歡妳

偷吃雞絲麵怕破功！跑1小時抵掉　蔡哥挑戰7天吃全家蛋白纖食餐

戽斗遭霸凌、40歲恐吃流質食物　香蕉做正顎手術...媽：平安就好

相守78年...94歲翁忍淚道別愛妻　拿手電筒看清「最後一面」逼哭網

巨大化！挑戰製作50倍大口香糖　超狂復刻成品連味道都完美還原

2歲萌妹「首次衝浪」就站穩10秒　超強運動天分...網：收下我的膝蓋

Yuri突被Cue表情超真實XD　「用屁股脫對方襪子」逆轉勝！

古莫批美國缺乏全國性防疫計畫　31州民眾赴紐約須自我隔離14天

百萬女YouTuber「人間蒸發1年」　粉絲：ASRM先驅快回來！

《富比士》專欄：習近平若是CEO會被換掉　香港舉措是「最大錯誤」

英國宣布禁令後　法財長：法國不歧視華為　仍開放投資5G

手滑摔死嬰！粗心媽「徒手抱2孩」釀禍　與夫合夥後院埋嬰屍

川普點頭了！願「與中國合作」開發疫苗：替美國帶來好結果

英國會報告：俄涉干預蘇獨公投　政府「嚴重低估威脅」沒人想碰

24歲女助教輪流和3男學生睡　他興奮到處吹噓...被老師偷聽抓人！

指控遭首爾市長性騷4年...女秘書「說話」了！律師：市府該負全責

美國只有390萬人染疫是假的？ CDC：實際人數是10倍

謝和弦又開砲Keanna！加碼「2暗示」埋未爆彈　護莉婭：對我女人放尊重點

李眉蓁論文爭議！中山大學最新聲明　論文電子檔取消「永不公開」選項

兒弄丟口罩坐地啜泣！「全身剩下200元」　他暖心送上口罩和便當：看到以前的我

《DD52》鬼牌選手首次演出　潘瑋柏楊丞琳哭了：為妳們驕傲

8年級菜鳥房仲現身說法　2年拚出高雄業績第2高「有密技」

七色彩虹超吸睛！夏季「香氛噴霧」正夯，變身時尚配件

罰跪+熱水燙+打腳底板　桃園少輔院施暴5嫌被起訴

任辦公室租約到期！美新創公司設備「全分配給員工」　開啟遠距工作模式

高溫天氣戶外工作者頻傳中暑　有冰就消暑？中醫師這麼說

三倍券助攻！　中經院上修今年經濟成長率至1.77％　

國際熱門新聞

媽媽確診住院　兒子每晚爬窗守候

人權觀察：日體育界虐待兒童盛行

死前想來「最後一次」...惡狼性侵女室友！

少女為父母報仇　AK47擊斃塔利班

短褲妹爬山遇「熊抱」嚇傻！大腿險被咬

富家女露乳獻祭！淫魔創邪教　性剝削女教徒30年

南韓自來水「幼蟲現蹤」10天700件通報

歐盟史上最火爆峰會結束！拍板60.5兆紓困案

北韓千萬人快餓死！金正恩建議「吃龜」減肥

道瓊上漲159點　市場樂觀預期新一輪振興案

狗媽媽被挖晶片丟棄　7寶寶全消失

共軍若奪太平島　美不派軍援台！

翁「垂頭癱死博愛座」乘客伴屍數小時

女大生逃過汽車爆炸　卻墜橋摔死

更多熱門

相關新聞

指控遭市長性騷4年！女秘書委律師再開記者會

指控遭市長性騷4年！女秘書委律師再開記者會

南韓首爾市長朴元淳遭控性騷後輕生，其被害女秘書的辯護律師金在蓮（김재련）與民間團體「韓國女性熱線」、「韓國性暴力諮商所」22日上午11時（當地時間）在首爾中區召開第二次記者會，向大眾傳達並說明首爾市府與民間聯合成立調查團之相關立場、爭議與意見、未來安排與計畫等。

南北韓邊境駐軍「確診8人」　軍方：可能再增病例　

南北韓邊境駐軍「確診8人」　軍方：可能再增病例　

超違和！網友深夜驚見「電車停靠加油站」

超違和！網友深夜驚見「電車停靠加油站」

南韓「前線」部隊染新冠！全隊220人隔離待檢中

南韓「前線」部隊染新冠！全隊220人隔離待檢中

日本神盾艦船員染疫　延後前往環太平洋軍演

日本神盾艦船員染疫　延後前往環太平洋軍演

關鍵字：

日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

周士淵爆「和SWAG直播主拍多P無碼片」

男大生額頭冒出「粉色花椰菜」　摳掉又開花！

偽單身交友軟體獵豔　聯發科5G經理遭控劈5女

前妻控周士淵睡了球迷的媽　夏令營成獵豔場

台中三屍凶宅住戶全跑！三溫暖9萬急售　房仲說話了

「變頻冷氣買大一級」吹才涼？他：錯誤觀念

陳小春被狂罵半年不忍了！

「4頁不算抄」是真的　爆李眉蓁論文爽抄整本123頁

搖搖椅戰房東「不要在2樓」　辣媽謊被侵害

大學生錢進股市勇玩當沖　社群平台分享心得教學

馬國畢結婚前夕尋短　妻子懷孕3個月仍嫁他

影／生前是外送員！彰化單親爸攜3子女燒炭輕生

馬國畢當街「遭黑衣人暴力動手討債」！對嗆抵抗過程全被拍

特戰女兵「上上下下」玩抖音！

快訊／單親爸帶3孩子燒炭自殺！

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》鍾欣凌抱兒遺物心碎痛哭　淪落到住青年旅舍...一醒來嚇死

《我的婆婆》鍾欣凌抱兒遺物心碎痛哭　淪落到住青年旅舍...一醒來嚇死
太會敲...攤商秒改規則「不給玩」！　他夜市怒譙：做生意哪有在唬爛的

太會敲...攤商秒改規則「不給玩」！　他夜市怒譙：做生意哪有在唬爛的

鄧紫棋「飆高音+使用器材練核心」　凌晨在健身房唱《來自天堂的魔鬼》

鄧紫棋「飆高音+使用器材練核心」　凌晨在健身房唱《來自天堂的魔鬼》

Yamy遭惡毒羞辱「超級醜、娘炮」！　公司老闆號召員工公審：沒人喜歡妳

Yamy遭惡毒羞辱「超級醜、娘炮」！　公司老闆號召員工公審：沒人喜歡妳

偷吃雞絲麵怕破功！跑1小時抵掉　蔡哥挑戰7天吃全家蛋白纖食餐

偷吃雞絲麵怕破功！跑1小時抵掉　蔡哥挑戰7天吃全家蛋白纖食餐

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面