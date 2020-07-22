手滑摔死嬰！粗心媽「徒手抱2孩」釀禍　與夫合夥後院埋嬰屍

▲嫌犯夫妻檔摔死小孩，竟直接埋在自家後院。（示意圖／pixabay）



記者王佩翊／編譯

日本北海道旭川市日前發生一起夫妻檔在自家後院埋嬰屍的案件，警方深入調查後發現，挖出的那具嬰兒遺體疑似是這對夫妻的次女，而妻子接受訊問時也坦承，「當初在樓梯上同時抱了兩個孩子，結果其中一個孩子不小心掉下來。」然而語畢後就不願意再回答任何問題，警方仍將持續追查詳細事發經過。

根據北海道新聞報導，現年38歲的京田陵與36歲的妻子京田麻理乃日前因共謀將疑似為次女的嬰兒屍體埋在自家後院，遭到警方逮捕。其中京田麻理乃被逮後曾向警方透露，「我當初曾在樓梯上同時抱了兩個孩子，但是因為手滑，其中一個小孩就掉下來。」警方懷疑相關陳述與案件有密切關係，便繼續追問，但麻理乃此後便持續保持緘默。

警方調查後發現，女嬰約莫是在1年前死亡，頭蓋骨處有外傷，目前仍在調查詳細死因。此外，京田夫妻的拘留期限到7月22日，屆時預計將會因屍體遺棄罪遭到起訴。

北海道警察6月29日將2名走失的學齡前兒童送回家時，驚覺孩童家中的情況有異，因此進一步進行盤問，沒想到孩童的父母卻突然脫口而出，兩人在家裡埋了個嬰兒屍體。警方得知後，迅速動員警力進行開挖，並在1日找到該具嬰屍。據了解，京田夫妻兩人皆沒有工作。

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