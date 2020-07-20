　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

小學老師假扮13歲少女　騙71名少男傳下體照...其中26人是他學生！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

示意圖,臉書,facebook,社群網站,社群媒體,上網,打字,電腦（圖／美聯社）

▲男老師竟然假扮少女在網路上誘騙少年。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

澳洲墨爾本一名小學老師在網路上假扮成13歲少女，誘騙71名男學生向他發送下體照以及淫穢影片，變態行為被警方發現後，於本月2日進行逮捕並起訴，在16日所舉行的聽證會上，因勒索和擁有兒童虐待影像被控31項罪名。

25歲男子科爾多瓦(Timothy Patrick Cordova)，在網路上化名為13歲少女羅伯特(Matilda Roberts)，以虛假資訊創建Instagram帳號，從今年2月開始成功誘騙71名少年傳送裸照以及影片給他，來滿足自己的變態性需求，其中60名受害人曾在他所任職的學校讀書，26人曾是他的學生。

警方上月26日突襲檢查科爾多瓦的電腦，找到2個與未成年者有關的資料夾，裡面充滿大量兒童猥褻影像，其他的資料夾中還標有所教過的男學生姓名，手機中則藏有16,000張兒童色情圖片，據了解，在丁格利村(Dingley Village)聖馬可小學擔任教職的他，曾在學校活動中偷拍男學生下體照。

本案16日開庭時，法官對於科爾多瓦的惡行表示令人髮指，但最後仍允許他在遵守嚴格條件的情況下保釋，包含需與曾當過警察的叔叔住在一起、禁止進入任何兒童學習中心，需與幼稚園、小學、國高中距離200公尺，並且只能在受到監控的情況下外出。本案將於10月再次開庭。

►生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
離婚頑童小春…呆寶靜突喊：我是許太太了！　曝和前夫最新關係
快訊／午後雨彈爆發！16縣市大雨特報　大雷雨開炸新北、桃園
史上首次將無「7月颱」原因曝！　氣象局憂：不太正常
33歲台女美國中彈喪命！　警懸賞44萬緝凶
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

陷阱捕獲4公尺長殺人巨鱷！　「9天咬死2人」剖腹驚見人類斷手

少女遭陌生男持刀追砍　路過快遞員目睹...肉身幫她擋下2刀！

朋友送比特犬當禮物...他卻拍性侵片po網　女朋友還幫忙掌鏡！

糊塗店員給錯刮刮樂　他好心收下「爽中5898萬」意外變富翁！

上廁所下體掉出嬰兒腳！　孕婦慌張扯斷身體「頭還卡在體內」

比特犬暴衝「撕咬女嬰」！她慘死自家寵物口中　生前燦笑照惹鼻酸

韓國又傳虐貓慘案！母浪貓「離奇吊死」在曬衣架　頭部+四肢遭血腥鋸斷

小學老師假扮13歲少女　騙71名少男傳下體照...其中26人是他學生！

他度假5天回國…240萬賓士慘被「拆了偷光」！引擎蓋、車牌都失蹤

雨下到崩潰！印度、尼泊爾400萬人撤離　「洪水狂灌進家門」189人死

熱狗木柵豪宅內部曝光！！　驚人玩具牆...報復性公開傢俱價錢

夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

萬人登島「懲罰澎湖」43年新高！　業者曝心聲：盼補助避開最旺季節

情侶看電影遭前排怒控狂踢椅背 後方女客爆氣回嗆：我男友腳長！

3D列印動森「魚缸造型悠遊卡」骨舌魚逼真重現！友人狂喊強

楊謹華自爆曾和工作人員試床戲　試完被換角...電影院外大哭

張藝興VS.鍾漢良《美少女戰士》battle　跳一跳..小哇向前撩了小綿羊

熊熊被分屍！2歲萌娃崩潰狂打母　生日驚喜→驚嚇媽笑：太殘忍嗎

工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

不愧是鐵肺！鄧紫棋狂飆14秒超強高音　加碼合作郎朗、周震南《Fly Away》

比特犬暴衝「撕咬女嬰」！她慘死自家寵物口中　生前燦笑照惹鼻酸

韓國又傳虐貓慘案！母浪貓「離奇吊死」在曬衣架　頭部+四肢遭血腥鋸斷

小學老師假扮13歲少女　騙71名少男傳下體照...其中26人是他學生！

他度假5天回國…240萬賓士慘被「拆了偷光」！引擎蓋、車牌都失蹤

雨下到崩潰！印度、尼泊爾400萬人撤離　「洪水狂灌進家門」189人死

她開趴小酌「空腹連喝幾杯」　花園散步突倒下…友發現詭異「才知已成冷屍」

33歲台女中彈喪命！加州奧克蘭工業區槍擊1死1傷　警懸賞44萬緝凶

英國2警「幫上手銬」跪地猛壓　非裔嫌犯趴地喊：放開我脖子

蟲蟲危機攻南韓！居民打開水龍頭發現「17隻小蟲」蠕動　嚇：不敢洗澡

川普怒斥民調數字「假的啦」拒絕承認可能慘輸　拜登遙遙領先15%

快訊／南投八通關古道「18人遭蜂螫傷」！急送醫救治中　登山口進行管制

韋蘭德連續3年太空人開幕戰先發　生涯第12次　

比特犬暴衝「撕咬女嬰」！她慘死自家寵物口中　生前燦笑照惹鼻酸

7/25免費索票！頑童、鼓鼓來了　北流超強卡司將嗨翻整夜

暑期安全打工　快到台南就業中心4場徵才活動

【廣編】不用10萬元入手科技全配按摩椅　擁有天王級按摩享受

身體僅0.1公分！沖繩珊瑚礁快被「黑色惡魔」吃光　一纏上就會漸漸死去

羅德里格茲染疫　紅襪派伊渥迪開幕戰先發

劉至翰第二任前妻背債500萬元　半年0收入「精神狀況要吃藥」：我還在克服

宜蘭、羅東兩運動公園串連追風！　10公里自行車立體交叉道20日啟用

中投公路狂飆撞小貨車…運將頭顱變形　女雙手染血淚做CPR：有人想跟我飆車

國際熱門新聞

首爾市長「歡樂組」曝！逼女秘書量血壓+拿內褲

短褲妹爬山遇「熊抱」嚇傻！大腿險被咬

日本政府出資157億要求57企業「遷出中國」

幼貓遭虐殺　他冷血看貓活活燒死

性侵朋友送的比特犬　女友還幫忙拍片

新郎喝爛醉！新娘仍「1夜激戰3次」叫整晚

翁「垂頭癱死博愛座」乘客伴屍數小時

深夜版示威！瑜珈裸妹正對警察「開M腿打坐」

英3千人拋疫情「狂歡15小時」地方警無奈旁邊看

加州槍擊1死1傷　台女中彈喪命

因應中國犯台野心 美議員將提法案授權總統動武

台灣防疫近乎完美　日企百分百肯定

NASA罕見警告「潛在威脅」小行星　5天後近距劃過地球

21歲妹咬球球當狗　月收百萬！

更多熱門

相關新聞

20歲滑冰選手墜6樓亡　家裡發現謎留言

20歲滑冰選手墜6樓亡　家裡發現謎留言

來自俄羅斯的亞歷山大洛夫斯卡婭（Ekaterina Alexandrovskaya）是國際知名溜冰選手，2018年曾代表澳洲參加冬季奧運，17日卻從莫斯科一間公寓6樓墜落身亡，得年20歲。警方在其公寓內找到一張紙條，上面寫著「愛」。據悉，她今年因受傷而從體壇退休，還被診斷出患有癲癇。

5歲弟遭3人輪流性侵　嫌犯最大才13歲

5歲弟遭3人輪流性侵　嫌犯最大才13歲

澳總理罕見發聲：支持南海航行自由

澳總理罕見發聲：支持南海航行自由

23歲女師誘惑！課間1天3次「壞壞」14歲生

23歲女師誘惑！課間1天3次「壞壞」14歲生

買彩券忘記兌獎　發現自己得16億元

買彩券忘記兌獎　發現自己得16億元

關鍵字：

小學老師Matilda Roberts澳洲紐澳要聞

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

上原亞衣痛揭「百人斬感謝祭」血汗拍片內幕！

中油頭獎20萬加油金得主出爐！快找出六月份發票對對看

南投驚傳14人遭廁所偷拍！Cos攝影師認錯了

上秒還牽手…女友遭貨車撞亡！他抱遺體哭吼

老公准許解放「別跟我爸就好」！人妻3縣市玩翻

新北女一年洗一次澡　夫忍13年求離婚

首爾市長「歡樂組」曝！逼女秘書量血壓+拿內褲

民怨「三倍券騙局」實際0！神邏輯網看呆

威力彩破20.8億！最旺四星座曝光

陳小春被狂罵半年不忍了！

兒3歲仍不婚！林辰唏霸氣：他13個乾媽都是T

吃太辣喝水沒用！醫揭「解辣飲料Top4」　第1名網激推：超有效

男客肖想無套按摩妹　1句話遭斥噁心

兒孤單下床抱狗酣睡　畫面融化媽

台中三屍凶宅住戶全跑！三溫暖9萬急售　房仲說話了

更多

最夯影音

更多
熱狗木柵豪宅內部曝光！！　驚人玩具牆...報復性公開傢俱價錢

熱狗木柵豪宅內部曝光！！　驚人玩具牆...報復性公開傢俱價錢
夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

萬人登島「懲罰澎湖」43年新高！　業者曝心聲：盼補助避開最旺季節

萬人登島「懲罰澎湖」43年新高！　業者曝心聲：盼補助避開最旺季節

情侶看電影遭前排怒控狂踢椅背 後方女客爆氣回嗆：我男友腳長！

情侶看電影遭前排怒控狂踢椅背 後方女客爆氣回嗆：我男友腳長！

3D列印動森「魚缸造型悠遊卡」骨舌魚逼真重現！友人狂喊強

3D列印動森「魚缸造型悠遊卡」骨舌魚逼真重現！友人狂喊強

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面