蕾菈「短裙美腿」全露醉倒路邊嬌嗔：想要　壯男1秒撿走結局超傻眼

▲蕾拉穿著性感的短裙，醉倒在信義區街頭。（圖／翻攝我是蕾菈I'm Lyla）



記者林彥臣／綜合報導

台北信義區街頭夜店林立，有心人士將醉倒路邊的女孩「撿屍」的事件時有所聞，Youtuber「反骨男孩」成員之一的蕾拉，在影片中就被人發現，在深夜的信義區街頭喝醉，甚至因此走路不穩倒在路邊，下一秒就被人撿走，引發網友的熱議。

蕾菈日前穿著性感的短裙跟白襯衫，出現在深夜的信義區街頭，不過步履蹣跚還數度蹲在路邊休息，看起來相當不舒服，幾名男子經過上前關心，捏捏她的肩膀，後來她就忍不住站起來笑說，「對不起，我在街頭實測，我演不下去了」。

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▲蕾拉醉倒立刻引來警察關切，她也立刻道歉是在拍片。（圖／翻攝我是蕾菈I'm Lyla）



其實蕾菈這次是在拍攝街頭實測影片，實測女生在喝醉會不會被陌生人撿屍，還是會有善心人士協助。蕾菈假裝醉倒，引起大批路人的側目，另一名反骨成員重言現身假扮撿屍的陌生人，卻引來2名警察關心，讓他們趕緊道歉澄清是在拍攝。在幕後指揮的酷炫也在影片中及時道歉，「不好意思浪費社會資源，代表這個社會是很有愛的」。

▲蕾拉倒在一個長椅上，立刻引來2名男子關切。（圖／翻攝我是蕾菈I'm Lyla）



最後蕾拉醉倒在一個長椅上，引來2名男子上前關切，蕾拉嬌嗔「想要！」讓那兩名路人有點一頭霧水，接著重言又現身表示要把她撿走，但兩名路人還是一路跟在後面，直到蕾菈笑場解釋在拍攝，才結束撿屍的街頭實驗。

▲蕾拉被撿走之後，2名男子還是一直跟在後面。（圖／翻攝我是蕾菈I'm Lyla）



蕾拉最後呼籲並澄清，女生在外面喝酒，還是小心不要喝太多，還是會有意外發生的可能性，她自己也沒有在路上喝醉過，這次躺在路邊算是一個很大的挑戰。

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