　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

藝術家佐野美里的木雕犬兒　圓潤呆萌一樣不少

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

日本藝術家佐野美里（Misato Sano）為了確保她隨時都有個忠誠伴侶隨侍在側，就算那隻毛孩子可能會少點口水和膨鬆綿軟的皮毛。來自日本宮城縣的佐野，其嫻熟且寫實主義的木雕工藝，經常以狗兒半身像或全身像為創作主題，特別是風格筆觸喜愛在作品的表面留下雕鑿痕跡，藉此創造出獨特的紋理。

她鑿刀下的犬像木雕盡管靜止不動，但這些小狗們依舊有著人們所熟悉的形象：那豐潤且圓鼓鼓的身軀、喘氣吐舌模樣，或是裝飾在牠們耳朵上的粉紅色蝴蝶結。

請繼續往下閱讀...

每個犬木雕都有著特定面部表情，無論是好奇、歡欣喜悅或是發呆沉思，對此佐野則談到，「當我展開雕刻時，我呈現一個女人化身成狗的多面向性，這個女性可能是我，或是一位我欽佩的對象。現實中的狗兒們總是對主人忠心不二，製作木雕時，我也期待我的作品能夠與觀賞者親暱地互動。」

如果想更加了解佐野的作品創作歷程，以及瞭解啟蒙牠雕塑作品的狗兒品種，可以前往她的個人Instagram，或是參觀佐野的官網，瞭解她在陶瓷、刺繡和繪畫上的嘗試。

圖文來源／Colossal

 
 

（完整文章請看城市美學新態度

買藝術、玩設計、聽課程，成為＜瘋設計會員＞，美學素養立刻Level Up!

想追蹤更多設計、藝術與生活類報導？加入＜line好友＞，帶您欣賞更多精彩創意！

※本文由城市美學新態度授權報導，未經同意禁止轉載。

ET快訊
「台灣豬」今晚除名口蹄疫區！暌違23年重新進軍國際外銷
陳時中挨轟沒人性！　她揭父喪「告別式僅8人到場」
威力彩7.9億連槓35期　「4星座」財運最旺！小撇步加持機率
日本提改名釣魚台　石垣市長說明「真正原因」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大雨中吵架紅眼睛！她講完電話「白T小哥靠近」超偶像劇　網敲碗：在一起

女碩士美國面試半年...「全因這一味」碰壁　返台「迷你水刀」成功除臭

藝術家佐野美里的木雕犬兒　圓潤呆萌一樣不少

小年夜放假要補班！全教總籲行政院：應定為法定放假日

PTT白話懶人包「明顯瑕疵的政策」　推神解：而非設天花板干預...網看懂了

被漱口水耽誤的清潔劑！隨手一噴「小強秒斃命」…留言笑炸：還能洗地板

中午熱爆！台北、高雄9縣市亮「36°C高溫黃燈」　午後再防雨彈突襲

「台灣豬」今晚除名口蹄疫區　暌違23年重新進軍國際外銷

新北「435藝術聚落」6月中開張！人體解剖挑戰生死禁忌、手工立體書創作者進駐

台北盆地防午後雷雨！梅雨鋒面周末滯留台灣上空？　彭啟明說話了

自行車突轉向！機車撞上秒燃燒　騎士倒地吐血...腳底著火3度灼傷

ㄚ頭曾被網友嗆「鮑鮑換包包」　怒喊:我比我男友有錢很多好嗎!!!

20年沒挖耳朵！她帶媽體驗掏耳　內視鏡一照...竟挖出超大耳結石

擺脫「小腹婆」練出馬甲線！5分鐘腹部減脂高強度間歇運動

浙江油罐車爆炸至少19死172傷　火海毀掉200房、車頭噴射100米

孫安佐砸20萬創業「聯邦手搖」　回嗆網友：爸媽很有錢就代表自己很有錢嗎?

王俊凱跳《心引力》5分鐘就學會　謝霆鋒「太難了」全程划水XD

狄鶯「激瘦一大圈」現身兒子飲料攤　挺孫安佐開店：他腳踏實地靠自己

攔查未戴安全帽...見他腿染鮮血　警不開單了！緊急鳴笛開道護送

戲精哈士奇「殺豬式慘叫」叫破喉嚨　哀怨躺地不動...媽：我只是要出門

大雨中吵架紅眼睛！她講完電話「白T小哥靠近」超偶像劇　網敲碗：在一起

女碩士美國面試半年...「全因這一味」碰壁　返台「迷你水刀」成功除臭

藝術家佐野美里的木雕犬兒　圓潤呆萌一樣不少

小年夜放假要補班！全教總籲行政院：應定為法定放假日

PTT白話懶人包「明顯瑕疵的政策」　推神解：而非設天花板干預...網看懂了

被漱口水耽誤的清潔劑！隨手一噴「小強秒斃命」…留言笑炸：還能洗地板

中午熱爆！台北、高雄9縣市亮「36°C高溫黃燈」　午後再防雨彈突襲

「台灣豬」今晚除名口蹄疫區　暌違23年重新進軍國際外銷

新北「435藝術聚落」6月中開張！人體解剖挑戰生死禁忌、手工立體書創作者進駐

台北盆地防午後雷雨！梅雨鋒面周末滯留台灣上空？　彭啟明說話了

直擊北京／入城設攔路點！ 台商百貨防疫升級...心痛「人潮瞬間減少」

香港局勢、中美重啟經濟成效　牽動國銀主管未來3個月經營信心

金色長髮妹搭緊身黑色小禮服　她驚豔現身東協廣場...神秘女郎身分曝

電商狂推第二波優惠全力攻618　最低1折起、瞄準攻略3300回饋全拿

大雨中吵架紅眼睛！她講完電話「白T小哥靠近」超偶像劇　網敲碗：在一起

玉晶光股東會通過「配發9元股息」　創歷史新高！

中職／公開手傷影響選秀　郭俊麟：希望有球隊給我機會

東方神起昌珉「春天開始計劃結婚」　好友爆料：所有人都羨慕他

3倍券變「4倍券」！北富銀攜手LINE Pay推3重加碼　最高回饋42%

中職／郭俊麟右手肘本周開刀　要到明年下半季才會復出

生活熱門新聞

獨／高雄某高中　畢業紀念冊「滿滿露點照」

土城行李箱賣600元！老闆：虧錢也要發薪

西門町旅館王國遭掏空　消防安檢竟蓋「被落跑」董事長章

聚會吃4450元霸王餐！兩桌人分批落跑

今防午後雷雨！下波鋒面+西南氣流大變天　吳德榮說話了

塵封金融卡買Switch刷過了！感人真相神轉

鸚鵡將登陸全台甩大雨　鋒面下周接力

釣魚請女友全家吃！結果是「非食用魚」有毒

名醫談高雄鼻病毒：台個人防護鬆懈

救護車上的字全印反　他解答了

拍SOD網搬家人酸　吳夢夢打臉了

3個月菜鳥！雞排妹股票爽撈50萬

吳夢夢自曝上空無碼照　本尊帳號曝光

台中雷雨「汽車全龜速前進」！早上還大太陽

更多熱門

相關新聞

指鹿為馬　木雕藝術家陳凱智回顧展

指鹿為馬　木雕藝術家陳凱智回顧展

新北市文化局即日起至2月9日於美麗永安生活館展出「指向─未知　陳凱智創作個展」，本次展出陳凱智近年來的木雕創作，以回顧展的形式呈現，精選每個時期重要的作品展出，從陳凱智創作初期的「青蛙系列」到近期「指鹿為馬系列」等作品，藉由藝術家手中鋒利的雕刻刀，可窺見他各時期創作觀念的突破與成長。

在木雕雞上題字　李：公的要老實

在木雕雞上題字　李：公的要老實

李登輝：不是說有錢就可以做大官

李登輝：不是說有錢就可以做大官

見中國木雕品　李：大陸沒方向啦

見中國木雕品　李：大陸沒方向啦

關鍵字：

佐野美里Misato Sano木雕藝術家犬像雕刻

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

知名芭蕾舞者邀男學生一起泡澡　遭大學解聘

吳夢夢為拍SOD「狂鏟10公斤」！

吃半熟豬肉　18歲男體內長滿絛蟲

獨／高雄某高中　畢業紀念冊「滿滿露點照」

工程師買春中來2次　警一查「茉茉」真實身分：他會崩潰

他擁河景4房大樓！女友：婚後想接全家來住

土城行李箱賣600元！老闆：虧錢也要發薪

她改嫁竟「直接吃掉7歲繼子」　13年後舉驗孕棒報喜

「唱太好給低分」丁噹氣炸　陸CEO回應網更怒

史上最大宗「毒喵喵」曝光！蔡英文都來看了

西門町旅館王國遭掏空　消防安檢竟蓋「被落跑」董事長章

北京病毒株變了　專家：恐爆第二波

罰單「字太醜」　高市警局花370萬買神器改善

7歲童溺水失去心跳…母親卻還在滑手機！他邊救人邊臭罵

北宜自行車突轉向...機車撞上瞬間燃燒！騎士吐血倒在火中

更多

最夯影音

更多
自行車突轉向！機車撞上秒燃燒　騎士倒地吐血...腳底著火3度灼傷

自行車突轉向！機車撞上秒燃燒　騎士倒地吐血...腳底著火3度灼傷
ㄚ頭曾被網友嗆「鮑鮑換包包」　怒喊:我比我男友有錢很多好嗎!!!

ㄚ頭曾被網友嗆「鮑鮑換包包」　怒喊:我比我男友有錢很多好嗎!!!

20年沒挖耳朵！她帶媽體驗掏耳　內視鏡一照...竟挖出超大耳結石

20年沒挖耳朵！她帶媽體驗掏耳　內視鏡一照...竟挖出超大耳結石

擺脫「小腹婆」練出馬甲線！5分鐘腹部減脂高強度間歇運動

擺脫「小腹婆」練出馬甲線！5分鐘腹部減脂高強度間歇運動

浙江油罐車爆炸至少19死172傷　火海毀掉200房、車頭噴射100米

浙江油罐車爆炸至少19死172傷　火海毀掉200房、車頭噴射100米

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面