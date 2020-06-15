藝術家佐野美里的木雕犬兒　圓潤呆萌一樣不少

日本藝術家佐野美里（Misato Sano）為了確保她隨時都有個忠誠伴侶隨侍在側，就算那隻毛孩子可能會少點口水和膨鬆綿軟的皮毛。來自日本宮城縣的佐野，其嫻熟且寫實主義的木雕工藝，經常以狗兒半身像或全身像為創作主題，特別是風格筆觸喜愛在作品的表面留下雕鑿痕跡，藉此創造出獨特的紋理。

她鑿刀下的犬像木雕盡管靜止不動，但這些小狗們依舊有著人們所熟悉的形象：那豐潤且圓鼓鼓的身軀、喘氣吐舌模樣，或是裝飾在牠們耳朵上的粉紅色蝴蝶結。

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每個犬木雕都有著特定面部表情，無論是好奇、歡欣喜悅或是發呆沉思，對此佐野則談到，「當我展開雕刻時，我呈現一個女人化身成狗的多面向性，這個女性可能是我，或是一位我欽佩的對象。現實中的狗兒們總是對主人忠心不二，製作木雕時，我也期待我的作品能夠與觀賞者親暱地互動。」

如果想更加了解佐野的作品創作歷程，以及瞭解啟蒙牠雕塑作品的狗兒品種，可以前往她的個人Instagram，或是參觀佐野的官網，瞭解她在陶瓷、刺繡和繪畫上的嘗試。

圖文來源／Colossal

（完整文章請看城市美學新態度）

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