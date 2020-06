睽違3個月排隊買麥當勞！車子慘被拖吊...警PO文：1個大麥克和汽車保險

▲一名男子的車子沒保險而遭警方拖吊。(圖/翻攝twitter/Cotswolds Police)

記者康心禹/綜合報導

受到新冠肺炎疫情的影響,英國的速食店在停業多個月之後終於又重新開業,但限制只能外帶無法內用。一名車主開車到麥當勞得來速排隊點餐時,竟被科茲窩(Cotswolds)警方發現他的車子沒有保險,車子立馬遭到拖吊。

據《福斯新聞》報導,該名車主開車興奮的前往已經三個月沒營業的麥當勞,沒想到竟被眼尖的警察抓包車子沒有保險。警察在車陣中發現該輛銀色汽車沒有保險,隨即將車輛查扣運走。

科茲窩警局在twitter上分享了該輛汽車的照片,並開玩笑的加上標籤「1個大麥克和汽車保險,謝謝」(One Big Mac and insurance please),意在提醒民眾要記得辦汽車保險。

目前無法得知該名車主在車輛拖吊後是否有買到麥當勞,也不知道在車子被拖吊後,他有沒有好好享用麥當勞。

Ciren NPT found this queuing for Mcdonalds. Make sure you have insurance. Summons in the post #OneBigMacAndInsurancePlease pic.twitter.com/di9PoxMMJA