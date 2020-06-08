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睽違3個月排隊買麥當勞！車子慘被拖吊...警PO文：1個大麥克和汽車保險

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▲開車去麥當勞得來速想點餐，竟因車子沒保險遭警方拖吊。（圖／翻攝twitter／Cotswolds Police）

▲一名男子的車子沒保險而遭警方拖吊。（圖／翻攝twitter／Cotswolds Police）

記者康心禹／綜合報導

受到新冠肺炎疫情的影響，英國的速食店在停業多個月之後終於又重新開業，但限制只能外帶無法內用。一名車主開車到麥當勞得來速排隊點餐時，竟被科茲窩（Cotswolds）警方發現他的車子沒有保險，車子立馬遭到拖吊。

據《福斯新聞》報導，該名車主開車興奮的前往已經三個月沒營業的麥當勞，沒想到竟被眼尖的警察抓包車子沒有保險。警察在車陣中發現該輛銀色汽車沒有保險，隨即將車輛查扣運走。

科茲窩警局在twitter上分享了該輛汽車的照片，並開玩笑的加上標籤「1個大麥克和汽車保險，謝謝」（One Big Mac and insurance please），意在提醒民眾要記得辦汽車保險。

目前無法得知該名車主在車輛拖吊後是否有買到麥當勞，也不知道在車子被拖吊後，他有沒有好好享用麥當勞。

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