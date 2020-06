45秒曝宵禁緊張氣氛…美國民兵進入社區　朝居民射漆彈：給他們點顏色！

▲ 美國國民兵進入社區 。(圖/翻攝自推特/@tkerssen)

記者陳宛貞/綜合外電報導

「佛洛伊德之死」掀起全美各地大規模示威,至少40座城市實施宵禁,15個州及華盛頓特區出動美國國民衛隊(United States National Guard,又稱國民兵)維持秩序。一段國民兵全副武裝進入社區、向民眾發射油漆彈的影片在推特上瘋傳,氣氛緊張。

明尼蘇達州上演激烈衝突,市長佛雷(Jacob Frey)5月29日下令,周末晚間8時至清晨6時實施宵禁。住在明尼亞波里斯惠蒂爾(Whittier)街區的女作家柯森(Tanya Kerssen)當地時間30日晚間約10時37分上傳這段影片並寫下,「國民衛隊和明尼亞波里斯警方(MPD)正在掃蕩我們社區的街道,向在自家前廊的我們發射油漆彈,還喊著『給他們一點顏色』。」

Share widely: National guard and MPD sweeping our residential street. Shooting paint canisters at us on our own front porch. Yelling “light em up” #JusticeForGeorgeFloyd #JusticeForGeorge #BlackLivesMatter pic.twitter.com/bW48imyt55