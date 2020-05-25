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瘋電影／流感　在病毒之前人人平等嗎？

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文／賴賴

▲▼ 流感。（圖／YAHOO）

瘋言瘋語：

如果不是經歷武漢薩諾斯病毒，看這部電影絕對又會感覺是韓式誇張到死的災難片，但是韓國人恐怕沒有台灣人了解，他們這部電影寫實得嚇死人，尤其是人沒死就打包的超超超恐怖狀況，真的絕對相信這次會在大陸發生，不斷抬進方艙醫院，而報導的都是片面，誰知道所有的真實情況，如果可以如此透明，為何消失三名公民記者，這部電影實在太驚悚了。

電影中有許多腳色，馬東石的腳色最令人瞠目結舌，這人性在生死間掙扎，扭曲得不成人形可以理解，但也實在太可怕了，而仍然面臨無法控制的其他國家，希望病毒能早日毒性下降，傳染力降低，暫時給人類一個喘息的空間，韓國影視現在真的是非常怕得罪中國。

電影流暢好看。


片　　名：流感
英文片名：The Flu
類　　型：懸疑/驚悚
上映日期：2020-04-30
片　　長：02時02分
導　　演：金性朱
演　　員：張赫 、 秀愛 、 馬東石(Ma Dong-Seok) 、 柳海真(YOO Hae-jin) 、 李熙峻 、 朴敏荷
國　　家：南韓
語　　言：韓語
發行公司：車庫娛樂


劇情大綱

一種前所未見的呼吸道感染病毒席捲全韓國，平均每秒就有3.4人會遭到感染，致死率竟高達百分百。對此，政府為防止疫情向全球擴散，頒布緊急封鎖令，實行大規模封城計畫。被隔離的人們陷入混亂，為了在這場災難生存下去，一群人們拼了命也要尋求活路……

▲▼ 流感。（圖／YAHOO）

▲封城讓染疫者恐慌。

▲▼ 流感。（圖／YAHOO）

▲還沒有死的確診者，都被丟進火坑。

▲▼ 流感。（圖／YAHOO）

▲偷渡移工染疫，身上有抗體，血清可救命。

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