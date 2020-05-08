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瘋電影／間諜速成班　被女童威脅的CIA

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文／賴賴

▲▼間諜速成班。（圖／imdb）

瘋言瘋語：

前陣子的《救火奶爸》以低廉的製作成本，賣出6230萬美元票房，果然猛男帶小孩的新意，有打動到帶小孩寂寞的媽媽，而這片則以CIA出發，一樣是帶小孩的概念，劇情流暢，是一部適合打發時間的電影。

單以猛男帶小孩的魅力，除了演員本身所吸引的觀眾群，間諜速成班屬於小學以上，懂得捉弄人年齡的孩子觀賞，幼稚園無法單從對白中滿足，加上劇情內容在於職場孤獨與單親孩童的辛酸來刺激同理心，都是屬於較大年齡層的觀眾，而這些年輕族群，好萊塢長期滋養這些觀眾，這樣單調的劇情恐怕難以滿足。

目前本片在全球票郎還是擁有440多萬美金，電影整體感是好看的，故事也比救火奶爸豐富。

片　　名：間諜速成班
英文片名：My Spy
類　　型：劇情
上映日期：2020-04-01
片　　長：01時40分
導　　演：彼得席格(Peter Segal)
演　　員：戴夫巴蒂斯塔(Dave Bautista) 、 克莉絲汀莎爾(Kristen Schaal) 、 鄭肯(Ken Jeong ) 、 克蘿伊寇爾曼(Chloe Coleman) 、 帕里莎費茲亨利(Parisa Fitz-Henley)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：CatchPlay


劇情大綱

中央情報局探員阿傑（戴夫巴帝斯塔 飾）因下手過狠搞砸任務而面臨降級，他最後的翻身機會是一項臥底任務，不料這個行動竟被9歲小女孩蘇菲（克蘿伊寇爾曼 飾）識破，為了保住飯碗，阿傑與蘇菲交換條件，她保密，他則教她如何成為間諜。

▲▼間諜速成班。（圖／imdb）

▲喜歡矯情效果的女童。

▲▼間諜速成班。（圖／imdb）

▲CIA組長非常不撐頭，感覺是個膽小怕事的官僚。

▲▼間諜速成班。（圖／imdb）

▲單親女童沒有家長到席，男主義氣相挺CIA成為話題。

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