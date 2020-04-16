傳食藥署通知「週日休息」不賣口罩　藥師坦言：有接到消息！

▲有消息傳出健保藥局要在週日休息，不販售口罩。（圖／記者周宸亘攝）

記者趙于婷、洪巧藍／台北報導

台灣健保藥局協助口罩實名制販售已交邁入第三個月，從週一到週日都沒有休息，今（16）日傳出食藥署通知健保藥局「4/19起週日都休息」。對此，有藥師表示，的確在今天下午兩點左右，就收到類似通知訊息，但關於詳細訊息，則還有待指揮中心正式發佈。進一步詢問指揮中心也表示「稍晚會統一說明。」

根據掌握到的「通知訊息」內容寫道「4/19起週日都休息，因此星期五只會配二天的量，口罩全國一致，每日成人200人，兒童20人。」該名藥師指出，平常收到販售口罩相關訊息，就會協助告知其他藥師，但目前食藥署是還沒有正式發佈，透露消息給藥師，應該是讓藥師可以提早因應。

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記者再詢問另一名藥師，得到的回應也是「有接獲食藥署通知會提類似案件討論，但還要等指揮中心決定，通知內容不便透露。」而針對此消息，藥師們也樂觀其成，直說「從2/6開始就沒休息過了，但藥師公會並沒有提出要休息的需求，中央應該也是體諒藥師辛勞才有此政策，提案經食藥署提出，相關內容也有待指揮中心同意後施行，結果也會尊重指揮中心考量。」

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