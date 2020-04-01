官場陋習害到5歲童⋯林佳龍放話要檢討！周永暉「神隱5日」終於回應了

▲觀光局長周永暉。（圖／記者賴文萱攝）

記者李宜秦／台北報導

桃機機場旅服中心同仁（案269）確診新冠肺炎，經查發現是因為他收到指示，接待觀光局高官兒子，才會被傳染，甚至導致他的5歲兒子也被感染。交通部長林佳龍昨日表示，觀光局長周永暉督導不周，將列入檢討名單。神隱5天周永暉今日透過幕僚表示，考量他與高官接觸較多，才會取消這兩天的公開行程。

觀光局這起群聚事件，包含觀光局高官、觀光局高官之子（案277）、觀光局派駐機場旅服中心同仁（案269）以及其主任，事件起頭就是該官員指派下屬單位接待其從菲律賓宿霧返國的兒子，導致案269染疫，進而使案269的5歲兒子也被感染。

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林佳龍昨日表示，針對不慎感染的觀光局同仁，交通部將提供所有的醫療協助，考慮到觀光局身負防疫責任，卻仍假公濟私，因此會一併檢討，包括該單位是否有整頓必要與其存在價值為何，另外觀光局長周永暉身為首長，有監督不周的事實，也會進行檢討。

▲觀光局主秘林坤源指示下屬接待兒子。（圖／記者賴文萱攝）

不過平時高調的周永暉近日神隱，自上月28日事件爆發至今都未出面說明，僅在臉書發文「謝謝大家的鼓勵與打氣」，《ETtoday記者》致電周永暉，都是未接或是被掛電話，因此遭外界戲稱是「神隱局長」。

周永暉今日終於透過觀光局幕僚發布訊息表示，他考量上週有幾次與主秘近距離接觸，為避免任何意外發生，取消這兩天公開行程，且為確保今(4/1)日開始施行之分區辦公制度，召開之相關對內會議亦與同仁間保持適當距離，部分會議亦改為視訊或電話方式進行。

周永暉表示，3月30日下午驅車前往桃園機場旅服中心，向現場同仁加油打氣外，並同時規劃至醫院探視案269同仁，惟醫院表示不便前往探視，因此請現場同仁協助轉交慰問金予案269同仁，並請人事室全力協助案269同仁及其兒子，指派專人就生活照應上給予最大支持。