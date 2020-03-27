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幕後／第三批返台包機陷入卡關　台商內部群組訊息曝光

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▲▼中華航空,機場,華航,旅遊,出國,包機,直航,B737-800。（圖／記者李毓康攝）

▲中華航空包機，前往接回滯留武漢台灣人。（資料照／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

中國大陸於25日正式解除對湖北省的離境限制，隨後海基會也公布29、30日兩航班將從上海接回當地的台灣人；不過，在短短10多個小時內，第三批返台專機再度陷入卡關。根據台商群組流出的訊息，指示大家告訴海基會，他們沒有辦法到上海，應考慮比照第二批武漢包機返台模式。

海基會日前公布，已洽請中華航空公司協助，指定兩架次上海飛桃園的航班，以讓先前因封城而滯留湖北省的台灣民眾搭乘返家。航班號碼皆為CI504，飛行時刻表分別為3月29日、3月30日各一架次，於19：50從上海浦東機場起飛，預計21：50抵達桃園機場。

本來外界以為已經執行3次的包機返台，應該會較為順利，不過據了解，在已經440多人報名之後，短短10多小時內，這次返台專機恐再度陷入卡關。

據一位滯留武漢台商幹部指出，第一件事，是半路殺出假票價事件，由徐正文等人造假機票價格是過去的三倍，有激怒想回家的台灣人之嫌；事實上，上海飛台北的票價，一直以來就是8000多元新台幣，落在人民幣2100元上下，是經常往來台商的常識，所謂漲三倍的說法，根本就不合邏輯。

第二件事，該幹部說，台商群組內某位幹部，忽然發出訊息指出，「告訴大家不好的消息，早上跟台辦聯繫，台辦那邊的答覆是沒辦法按台灣那邊的所說的去安排，如果按第二次武漢模式可以協商」。訊息中也明確指示，「請大家一起回覆海基會說沒辦法到上海，請海基會考慮一下第二次武漢包機模式回台。」

訊息中也提到，「如果要往上海走的話，要了解一下當地防控中心願不願意放行？」、「最好的方式請大家反饋海基會，請徐會長（指徐正文）找媒體披露。」該幹部說，正因為這段話，更讓原本興高采烈訂好回家機位的台灣鄉親們，開始緊張奔相走告，擔心飛機會飛不成。

▼台商幹部內部群組內容曝光，第三批包機返台確定卡關。（圖／讀者提供）

▲▼台商幹部內部群組內容曝光，第三批包機返台確定卡關。（圖／讀者提供）

至於第三件事，該幹部說，在群組出現「建議」大家抵制上海航班的訊息後，開始出現報導，指稱在湖北的台灣人，希望「就近」從武漢出發回台灣，所以台辦要「促成」比照第二次武漢包機，由東航、華航共同執行。

據了解，目前我方海基會的立場在於，由於湖北已經解封，台灣民眾可以到上海浦東機場，而我方再指定華航專機前往接回。這個目的關鍵在於，可以不用如過往，耗費多時在確認名單、控管防護衣、防疫等細節，減少過去多次醫護人員溝通上的麻煩。

不過，站在對岸目前的立場，認為直接比照第二批專機返台即可，雙方分別派出華航、東航，將台灣民眾送回台灣；同時，雖然湖北已經解封，但事實上從湖北到上海，仍是層層關卡，就有滯留的媽媽 向媒體哭訴，許多家庭都已經放棄。

▼陸軍化學兵支援武漢包機回台相關防疫、消毒作業。（圖／軍聞社提供）

▲▼陸軍化學兵支援武漢包機回台相關防疫、消毒作業。（圖／軍聞社提供）

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