如《陰屍路》劇照！美國公路「空蕩蕩」現況曝光...網：末日預言

▲亞特蘭大公路重現陰屍路場景。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
實習記者崔子柔／綜合報導
美國喬治亞州（State of Georgia）為對抗疫情，17日宣布進入緊急狀態，辦公大樓、室內娛樂場所、游泳池等都陸續拉下鐵門，各公路也開始實施交管維護。有網友拍下亞特蘭大（Atlanta）公路空蕩蕩的現況，宛如《陰屍路》劇照，在網路上引起熱議。
So I asked my old college mate, that lives in Atlanta, to try and reproduce this iconic promo photo from s1.— The Mad Engineer (@WalkingTrojen) March 21, 2020
With there being no Atlanta traffic due to the pandemic, he went to Jackson St Bridge and took this for me today.
Creepy.
Credit: Lori Kristen.#TWD #TheWalkingDead pic.twitter.com/GNiclcedfg
▲網友將兩張圖對比。（圖／翻攝自推特／@WalkingTrojen）
隨著新冠肺炎疫情持續在各國延燒，最近推特就瘋傳一組對比照片，只見左圖是2010年《陰屍路》（The Walking Dead）的劇照，一名男主角騎著馬在杳無人跡的公路上，左邊車道則全是報廢車輛，宛如世界末日般的景象；右圖則是網友拍下日前亞特蘭大公路管制的現況，路上同樣是空蕩蕩、一輛車都沒有，竟有如左圖2010年的《陰屍路》海報一般。
照片一出，立即引起網友熱烈討論。有網友對這張照片提出質疑，認為是修圖做出的效果，但馬上有人貼出朋友在高處與亞特蘭大公路的合照，擔保這絕對是真實樣貌。
Absolutely not a photoshop. It’s mine and my friends photo. Here he is in it. If you can’t tell a fake pic from a photoshopped one, there’s an issue. It’s legit. pic.twitter.com/hBKHOOWYx4— Lori Messenger (@LMessenger9) March 23, 2020
▲網友證實這絕非修圖。（圖／翻攝自推特／@LMessenger9）
這般巧合讓不少網友覺得是「神預言」，紛紛留言表示「陰屍路就是在警告我們」、「現在要去學求生技能嗎」，也有不少人覺得趁著這個機會讓地球喘息，留言說「這政策應該每周實施一次」、「地球終於能好好呼吸了」。