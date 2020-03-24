如《陰屍路》劇照！美國公路「空蕩蕩」現況曝光...網：末日預言

▲亞特蘭大公路重現陰屍路場景。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者崔子柔／綜合報導

美國喬治亞州（State of Georgia）為對抗疫情，17日宣布進入緊急狀態，辦公大樓、室內娛樂場所、游泳池等都陸續拉下鐵門，各公路也開始實施交管維護。有網友拍下亞特蘭大（Atlanta）公路空蕩蕩的現況，宛如《陰屍路》劇照，在網路上引起熱議。

So I asked my old college mate, that lives in Atlanta, to try and reproduce this iconic promo photo from s1.

With there being no Atlanta traffic due to the pandemic, he went to Jackson St Bridge and took this for me today.

Creepy.



Credit: Lori Kristen.#TWD #TheWalkingDead pic.twitter.com/GNiclcedfg — The Mad Engineer (@WalkingTrojen) March 21, 2020

▲網友將兩張圖對比。（圖／翻攝自推特／@WalkingTrojen）

隨著新冠肺炎疫情持續在各國延燒，最近推特就瘋傳一組對比照片，只見左圖是2010年《陰屍路》（The Walking Dead）的劇照，一名男主角騎著馬在杳無人跡的公路上，左邊車道則全是報廢車輛，宛如世界末日般的景象；右圖則是網友拍下日前亞特蘭大公路管制的現況，路上同樣是空蕩蕩、一輛車都沒有，竟有如左圖2010年的《陰屍路》海報一般。

照片一出，立即引起網友熱烈討論。有網友對這張照片提出質疑，認為是修圖做出的效果，但馬上有人貼出朋友在高處與亞特蘭大公路的合照，擔保這絕對是真實樣貌。

Absolutely not a photoshop. It’s mine and my friends photo. Here he is in it. If you can’t tell a fake pic from a photoshopped one, there’s an issue. It’s legit. pic.twitter.com/hBKHOOWYx4 — Lori Messenger (@LMessenger9) March 23, 2020

▲網友證實這絕非修圖。（圖／翻攝自推特／@LMessenger9）

這般巧合讓不少網友覺得是「神預言」，紛紛留言表示「陰屍路就是在警告我們」、「現在要去學求生技能嗎」，也有不少人覺得趁著這個機會讓地球喘息，留言說「這政策應該每周實施一次」、「地球終於能好好呼吸了」。