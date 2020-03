去年流感死3.7萬人…新冠肺炎才22個　川普喊：石油戰、假新聞害股市暴跌

▲美國總統川普。(資料照/達志影像/美聯社)



記者王致凱/綜合報導

美股周一早盤暴跌,投資人信心一潰千里。美國總統川普在推特上否認疫情嚴重性,認為是假新聞和沙烏地阿拉伯與俄國的原油價格戰造成市場重挫。川普強調,去全美有3.7萬人死於一般流感,相比之下目前新冠肺炎在美國僅546例確診、22人死亡,不需要過度擔心。

川普說,「平均每年有2.7萬至7萬人死於流感,也沒聽說有什麼地方關閉,生活、經濟都照常運作。而此時此刻,美國只有546人確診感染新冠病毒,22人死亡。想一想吧。」

美股周一開盤下滑,標普500指數在15分鐘內暴跌7%,觸發了市場熔斷機制,股市暫停交易15分鐘,為金融風暴以來首次。川普稍早前還在推特上強調,「油價下跌,對消費者有利!」

川普稍早前還在推特上稱讚副總統彭斯(Mike Pence)領導的防疫工作優秀,並聲稱自己1月份敲定的旅行禁令挽救無數人性命。

川普推特原文:

So last year 37,000 Americans died from the common Flu. It averages between 27,000 and 70,000 per year. Nothing is shut down, life & the economy go on. At this moment there are 546 confirmed cases of CoronaVirus, with 22 deaths. Think about that!