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比中央更嚴格　新北聯醫管制「陪病看病只限1人」

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▲▼新北聯醫三重院區限制每床陪病人數為1名，對於探病者則採較中央要求更嚴格管制措施，每床以1人為限。（圖／新北市政府提供）

▲新北聯醫三重院區限制每床陪病人數為1名，對於探病者則採較中央要求更嚴格管制措施，每床以1人為限。（圖／新北市政府提供）

記者蔡文鈴／新北報導

因應肺炎疫情，新北市立聯合醫院三重院區（應變醫院）啟動院內感染管制策略，陪病或探病者皆登記並詢問旅遊史、職業史、接觸史及群聚史，限制每床陪病人數為1名，每日固定時段開放探病外，對於探病者則採較中央要求更嚴格管制措施，每床以1人為限。

新北市衛生局於2月27日超前中央部署發函要求所有醫院要對主要照顧者（即陪病人員）做好感控教育、健康監測TOCC等。讓醫院內病患、家人、照顧者以及醫療從業人員都能納入健康監測以落實感染管制。

新北市長侯友宜表示，新北市一直以來都是以一級開設的態度作戰，因為我們必須禦敵從嚴、超前部署，不管是否社區感染都要以此目標防禦，作戰規格必須提升，並彈性改變現有防疫策略。診所醫師是防範社區傳播的關鍵，盼更謹慎問診篩檢出病人，並留意防護自身安全。

衛生局長陳潤秋說，本市啟動醫療院所感染管制的策略，要求各院嚴格實施感染管制，確實做好分流篩檢及分流收治，並針對出入醫院三類人員應進行管制，限制探病2名及陪病1名並採登記制，新北市聯合醫院只允許1人陪病及探病，目的就是要全力防堵院內感染，力求守住防疫的最重要戰線。

▲▼新北市要求各院嚴格實施感染管制，確實做好分流篩檢及分流收治，圖為三重聯醫外觀照。（圖／新北市政府提供）

▲新北市要求各院嚴格實施感染管制，確實做好分流篩檢及分流收治，圖為三重聯醫外觀照。（圖／新北市政府提供

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