顏清標捐3千萬助防疫　指揮中心收到「匯款單據傳真」

▲顏清標停辦遶境捐3千萬助防疫，指揮中心收到「匯款單據傳真」。（圖／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

一年一度的大甲媽祖遶境延期，大甲鎮瀾宮基金會董事長顏清標26日表示，已將起駕宴停辦省下的3千萬元，捐給疫情指揮中心，為台灣盡一份心力。被問到是否收到捐款？指揮中心指揮官陳時中回應了。

中央流行疫情指揮中心陳時中26日表示，疫情發展的確非常不利於大型活動，他也相信媽祖是慈悲的，要國人疫情期間要把保護自己，不要讓媽祖憂心。而外傳他昨晚與顏清標通過電話，也間接促成遶境延期。

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對此，陳時中今（27）日在中央流行疫情指揮中心記者會上表示，他的確有與顏董事長通過電話，但自謙「我沒這麼大影響力」，只是告訴他這樣辦風險很高，也請他參考一下有沒有其他的專業意見，如果有其他應變作為會比較好。

▲中央流行疫情中心執行官周志浩表示，已收到顏清標捐贈的3千萬匯款單據傳真。（圖／記者林敬旻攝）

陳時中表示，通電話當時，顏清標正在雲林與信眾溝通，他進一步讚賞顏清標的努力，「相當明白顏董事長的為難，也相當感謝他的配合，最後兩人也表示分頭努力。」他更再次強調，宗教領袖都有很好的社會經驗和智慧，可以把社會問題妥善的很好。

至於顏清標表示將捐3千萬支持防疫，陳時中則表示，目前有收到傳真過來的捐款單據。中央流行疫情指揮中心執行官周志浩則補充，顏董事長有傳真匯款單據，但指揮中心還沒確認錢是否已進到帳戶。