嘉義大學首批居家檢疫港澳學生14天防疫期滿　17人健康返回住所

▲嘉大艾群校長贈送防疫包給學生。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大學日前首批入住林森校區青雲齋接受隔離檢疫學生自2月21日起陸續滿14天，終於解禁，25日上午有5位學生離開青雲齋，返回原居住處自我健康管理，嘉大艾群校長親自到場關懷學生踏出宿舍並個別贈予防疫包。目前各國確診病例持續增加，開學日期將至，青雲齋將繼續作為居家檢疫宿舍，以因應未來疫情變化。

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▲嘉大艾群校長及同仁與隔離期滿的港澳生。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉大日前依據衛生褔利部疾病管制署規定，凡經中港澳入境臺灣者，需居家檢疫14天，自2月7日至10日共協助17位學生(1位外籍；9位香港；7位澳門)入住青雲齋宿舍隔離檢疫。該期間嘉大國際處同仁確切掌握每位境外學生返臺時間，全力協助學生順利返回學校，各處室同仁也不分日夜，24小時給予關懷與服務。

▲專業護理師為學生測量體溫。（圖／記者翁伊森翻攝）

入住青雲齋的17位學生在14天檢疫期間，嘉大提供免費三餐、睡袋、盥洗用具、烘衣機及個人防疫物資 (口罩、體溫計、75%酒精、漂白水)等24小時有保全人員服務，同時學校建立關懷聊天群組，提供學生各項需求，給予心理與生理即時關懷。

▲.嘉大備妥全新個人用品供於青雲齋隔離檢疫的學生使用。（圖／記者翁伊森翻攝）

25日最後一批接受隔離港澳生解禁，每位學生離開檢疫宿舍前，均由專業護理師為學生測量體溫，確認健康無慮，再安排專車將每位學生送回原住處，艾群校長叮嚀學生做好自主健康管理，後續學務處會進行健康追蹤與衛教管理、生活起居問候、心理諮商等，教務處亦給予課業協助，讓每位學生感受到學校的用心與溫暖。

來自香港的黎同學表示，很幸運可以順利回到嘉大，感謝校方無微不至的照顧，雖然行動短時間受到限制，但保護自己也保護大家，做好個人建康安全是最基本的事，離開後也會做好自主健康管理並與學校保持聯繫。

嘉大艾群校長表示，很高興17位接受隔離檢疫的學生都平安健康返回住所，學生的健康及校園的安全是學校最重要的事，面對全球疫情不斷擴增，請各單位相互協助，感謝同仁在最短時間內完成青雲齋整備與防疫工作，共同渡過這場艱辛的戰疫，務必杜絶疫情進入校園。