詐領助理費近千萬…前議員入監　月薪2萬勞健保還自付：他們覺得給太多

▲前新竹市議員李黃錦燕以人頭詐領助理費，10年獲利近千萬。（示意圖／記者李毓康攝）



記者陳凱力／新竹報導

國民黨前新竹市議員李黃錦燕涉貪污助理費案，遭最高法院日前駁回上訴而確定，李黃錦燕涉遭判處有期徒刑4年部分，新竹檢方於1月31日傳喚李黃錦燕涉到案後發監執行。

▲李黃錦燕（紅衣者）。

李黃錦燕曾擔任新竹市第3至7屆的四連霸市議員，直到2010因競選連任失利，她從2000年至2010年間，陸續利用人頭向議會申報9名助理，領取議會補助的每人每月4萬元助理費，共942萬6千餘元，其中人頭還包括李黃錦燕丈夫李榮勝診所的護士、保母、縫紉工、甚至她兒子，但實際執行助理職務的3名助理每月只領2萬元薪水，勞健保還得自付。

雖然李黃錦燕辯稱，9人都有實際擔任助理職務，助理費也都以現金支付，是助理們覺得「錢給得太多」，希望她挪做公益或當做服務處開銷，但遭法官認定她以人頭助理、短報薪資方式詐領補助，犯後狡辯，重判10年。

李黃錦燕從2010年遭檢方起訴後，經台灣高等法院3次審理，最後於2019年8月1日更二審判處有期徒刑4年，褫奪公權3年，並宣告沒收將上開犯罪所得，李黃錦燕提出上訴，最高法院在1月21日駁回上訴而確定，隨即由最高檢察署層轉通知竹檢並要求啟動防逃機制。

竹檢隨即分案辦理執行作業，由執行檢察官開立傳票通知李黃錦燕，春節年假期間按日至竹檢法警室報到，31日上午10時許到案執行，李黃錦燕均按時報到，配合發監執行。

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