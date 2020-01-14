泰晤士報臆測威廉王子「態度霸凌」　威廉哈利發聯合聲明回應了

▲英國威廉王子與哈利王子。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

英國哈利王子宣布退出王室，外界臆測他與兄長威廉王子關係。英國媒體13日更引述消息人士說法，哈利夫婦退出王室與威廉的「霸凌態度」有關。對此，威廉與哈利罕見發表聯合聲明譴責這種「無理猜測」。

英國《泰晤士報》（The Times）引述匿名消息說，由於威廉對哈利的妻子梅根態度一直不友好，哈利夫妻認為他們是被威廉的「霸凌態度」推開；不過報導也提到，這種說法受威廉王子身邊人士駁斥，也遭部分熟識哈利王子的人士質疑。

威廉與哈利13日罕見發表聯合聲明說，「儘管已經明確否認，但今天英國一家報紙仍刊登虛假報導，臆測薩塞克斯公爵和劍橋公爵之間的關係。」聲明說，「對於非常關心心理健康議題的兄弟倆來說，以這樣的方式利用煽動性言語，是無禮且可能造成傷害的。」

哈利與梅根上周突然宣布將退出王室核心，令英國王室措手不及。美國有線電視新聞網（CNN）報導，事實上，王室並非對哈利與梅根的聲明內容感到失望，而是對哈利宣布的時間點感到受傷害。報導提到，哈利的祖母、英國女王伊莉莎白二世曾明確要求哈利延遲發表相關聲明。

據悉，英國王室13日將舉行峰會，討論哈利與梅根未來所扮演的角色。包括女王、查爾斯王儲、威廉王子和哈利王子等人都將出席，會議地點在倫敦以北約100英里的諾福克郡女王私人莊園桑德令罕府（Sandringham）舉行，這將是聲明發表以來核心王室成員首次見面。梅根目前已經返回加拿大，目前不清楚她何時會返回英國。

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