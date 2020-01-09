懶得送貨到家門！快遞員遭投訴氣炸...衝她家「猛擊頭部」：沒法律能打死妳

▲吳女近日因為投訴快遞員，被打到頭部多處受傷。（圖／翻攝自《看看新聞》，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

廣東深圳市近日發生一起暴力事件，一名住在羅湖區龍園山莊的吳姓女子投訴快遞員，稱對方不送貨到家中，沒想到隔天竟遭該名曾姓快遞員爆打，猛捶頭部至少10下。據悉，該名施暴的曾男事後被警方逮捕時，還向吳女威脅，「如果沒法律能把妳打死」。

綜合陸媒報導，吳女表示，她家樓下明明有放置快遞的櫃子，但曾男就是不放，導致她每次都要走到半山坡的菜鳥驛站去拿貨，非常麻煩，於是便多次打電話跟客服投訴，不過這樣的情況卻遲遲未改善。

▲曾姓快遞員在電話中稱，一定要去找吳女麻煩。

此外，據電話錄音證據顯示，吳女曾打電話給曾姓快遞員，並質問為何不將貨送上家門，而曾男當時生氣地表示，「妳是投訴上癮了是不是？」隨後，遭到吳女拒絕時，他才堅持將貨送上去並威脅，「我跟妳說，就算快遞不做了，我也要找妳」、「我要拿過去找妳，我百分之百要過去找妳麻煩」。

▲吳女的手腳都有受傷，經法醫鑑定為輕微傷。

吳女表示，她之後打電話去快遞公司總部，對方說會處理，殊不知曾男隔天直接衝到家裡來，「他拿著前幾天沒送的快遞，大約5、6個，我當時看到有快遞就開了門，結果他把快遞一丟，還大罵『是不是妳投訴我？』，接著就衝進家裡打我，捶我的頭，至少有10下。」

吳女不僅手被打腫，連頭上也全是包，隨後，她第一時間向警方報警，並到醫院驗傷。據悉，警方事後雖然已趕到場處理，但曾男的態度仍然相當蠻橫，甚至揚言，「如果沒有法律，早就能把吳女打死」。

▲曾男進了警局還繼續威脅，稱「沒法律能把吳女打死」。

目前，曾男已被警方拘留。涉事的快遞公司負責人也出面回應，「快遞員動手是不對的，他應該承擔相應的法律後果，我們也會和受傷者保持積極聯繫，把事情的負面影響降到最低。」

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