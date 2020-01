快訊／伊朗「蘇萊曼尼烈士行動」　威脅美國若開火：會有更多轟炸反擊

記者張靖榕/綜合外電報導

伊朗8日展開「蘇萊曼尼烈士行動」,對美軍多個基地發射至少數十枚地對地導彈;當地國家電視台播出,若美國想開火,伊朗已經準備好更多轟炸反擊。

伊朗革命衛隊空軍證實,8日凌晨執行「蘇萊曼尼烈士行動」,顧名思義就是為日前遭美軍空襲喪生的少將蘇萊曼尼復仇,瞄準伊朗西部美軍基地發射數十枚地對地導彈,「勇敢的伊朗革命衛隊空軍,成功發射了數十發彈道飛彈。」

▲伊朗向美軍發射飛彈攻擊。(圖/翻攝自推特)

革命衛隊隨後釋出的聲明中寫道,「我們呼籲美國人把他們的士兵通通叫回家,可以避免損失更多人。」他們同時警告中東地區的美國盟軍,若任何人試圖採取侵略行動的話,將同樣會遭到瞄準攻擊,這番話引起科威特、巴林(Bahrain)、沙烏地阿拉伯、約但和以色列的強烈關注。



BREAKING: At least 10 rockets hit the Al-Asad airbase in Iraq, which houses U.S. forces.



Qatri al-Obeidi, a commander in the nearby town of al-Baghdadi, said that the shelling has stopped for now. pic.twitter.com/BnO4o3XKii