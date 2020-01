火箭炮轟巴格達美國大使館外！　美軍基地遭直接攻擊「直升機緊急升空」

▲嘉德里亞(Jadriya)社區遭火箭砲轟。(圖/翻攝自推特)

記者張靖榕/綜合外電報導

伊拉克首都巴格達4日發生數起火箭炮攻擊,美國大使館外圍的綠區(Green Zone)受到攻擊外,巴格達以北的美軍基地更遭到數枚火箭炮打入營區內。伊拉克軍方表示,目前無傳出死亡,稍後會進一步更新消息。

路透社報導,數發火箭炮轟炸巴格達慶典廣場以及嘉德里亞(Jadriya),前者距離綠區約5分鐘車程,後者則是8分鐘車程,極有挑釁意味。巴格達北邊薩拉胡丁省(Salahuddin)的美軍巴拉德空軍基地(Balad)則是遭到直接攻擊。

▲▼嘉德里亞社區建物及車輛受創。(圖/翻攝自推特)

《阿拉伯新聞》(Arab News)報導,巴拉德空軍基地內駐有美軍部隊和美國外交官,在轟炸發生之後,營地立刻響起防空警報。

《今日印度》(India Today)指出,綠區附近嘉德里亞的部分建築與路邊車輛遭到火箭炮重創,牆面破洞、鋼骨外露,車輛則是窗戶震碎、車身佈滿碎片孔;該區許多屬於政府建物。美軍基地受到空襲後,直升機隨即升空,在巴格達上空進行巡防預警任務。

▲駐巴格達美國大使館附近,近日成高危險地區。(圖/達志影像/美聯社)

目前尚無法確認襲擊事件,是否與美軍利用無人跡轟炸巴格達國際機場,造成伊朗「聖城軍」(Quds Force)指揮官蘇萊曼尼(Qasem Soleimani)身亡有關,也沒有相關政府或組織出面宣稱發起襲擊。美國政府現在上下氣氛緊繃,擔心伊朗「嚴厲復仇」的宣言會將中東地區情勢更升級,而此刻美國、伊拉克與伊朗三國關係,正處在肅殺氣氛中。

I respect your words ma'am

But official media sources are confirming The authenticity of this video



Numerous US helicopters in the air over #Baghdadhttps://t.co/X2nyFUpWSo pic.twitter.com/ibwb94PUVJ