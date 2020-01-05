火箭炮轟巴格達美國大使館外！　美軍基地遭直接攻擊「直升機緊急升空」

▲嘉德里亞（Jadriya）社區遭火箭砲轟。（圖／翻攝自推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

伊拉克首都巴格達4日發生數起火箭炮攻擊，美國大使館外圍的綠區（Green Zone）受到攻擊外，巴格達以北的美軍基地更遭到數枚火箭炮打入營區內。伊拉克軍方表示，目前無傳出死亡，稍後會進一步更新消息。

路透社報導，數發火箭炮轟炸巴格達慶典廣場以及嘉德里亞（Jadriya），前者距離綠區約5分鐘車程，後者則是8分鐘車程，極有挑釁意味。巴格達北邊薩拉胡丁省（Salahuddin）的美軍巴拉德空軍基地（Balad）則是遭到直接攻擊。

▲▼嘉德里亞社區建物及車輛受創。（圖／翻攝自推特）

《阿拉伯新聞》（Arab News）報導，巴拉德空軍基地內駐有美軍部隊和美國外交官，在轟炸發生之後，營地立刻響起防空警報。

《今日印度》（India Today）指出，綠區附近嘉德里亞的部分建築與路邊車輛遭到火箭炮重創，牆面破洞、鋼骨外露，車輛則是窗戶震碎、車身佈滿碎片孔；該區許多屬於政府建物。美軍基地受到空襲後，直升機隨即升空，在巴格達上空進行巡防預警任務。

▲駐巴格達美國大使館附近，近日成高危險地區。（圖／達志影像／美聯社）

目前尚無法確認襲擊事件，是否與美軍利用無人跡轟炸巴格達國際機場，造成伊朗「聖城軍」（Quds Force）指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）身亡有關，也沒有相關政府或組織出面宣稱發起襲擊。美國政府現在上下氣氛緊繃，擔心伊朗「嚴厲復仇」的宣言會將中東地區情勢更升級，而此刻美國、伊拉克與伊朗三國關係，正處在肅殺氣氛中。