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瘋電影／花生醬獵鷹的願望　唐氏症也能擁有出路　

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文／賴賴

▲▼花生醬獵鷹的願望　。（圖／imdb）

瘋言瘋語：

描述唐氏症的青年出路，大膽採用真實唐氏症查克擔任主演，和藍正龍的「傻傻愛你，傻傻愛我」，不過內容結構都不盡相同，花生醬比較像是公路電影，過程中也有北野武《菊次郎之夏》的風格，浪子和孩子，不論有多少影子，電影以摔角來呈現唐氏兒的夢想，結合了低端人口想衝破困境破釜沉舟的決心，漂亮的安排快速傳達內涵，電影流暢好看，而且公路電影向來預算不高，這是一部適合台灣編劇導演做功課的好作品。

唐氏症寶寶常見症狀有發育遲緩、不同的面部特徵以及輕度到中度的智能障礙，但這幾年唐氏症在社會福利照顧下，擁有多項職能訓練機會，使其能擁有生存空間及生活品質，並減輕照顧者的負擔，電影中也傳遞了這項訊息，全世界的唐氏症患者，皆處於尷尬的社會照顧制度下，一不小心就被混淆到中度智障者或生活失能的福利中心，事實上這都阻斷唐氏症患者可發揮的空間。

導演編劇都非常聰明，將場景設定在海域，只有大海的光影和視覺，自然光影之美大於電腦設計，這種得天獨厚的畫面，運用在龐大的電影銀幕視覺，仍可滿足於買票觀眾，而不會有看電視就可以的感覺，而大自然的視覺語言強化的唐氏兒該有自己的生存權利，難怪評價如此之高。

電影很溫暖，看完心情會好的好作品。


片　　名：花生醬獵鷹的願望
英文名稱：The Peanut Butter Falcon
類　　型：劇情
上映日期：2019-12-06
片　　長：98分鐘
導　　演：泰勒尼爾森(Tyler Nilson) 、 麥可舒瓦茲(Michael Schwartz)
演　　員：西亞李畢福(Shia LaBeouf) 、 達柯塔強生(Dakota Johnson) 、 查克葛沙根(Zack Gottsagen) 、 約翰霍克斯(John Hawkes) 、 湯瑪斯海頓喬奇(Thomas Haden Church) 、 布魯斯鄧(Bruce Dern) 、 強柏恩瑟(Jon Bernthal)
國　　家：英國
語　　言：英語
發行公司：采昌國際多媒體


劇情大綱

朋友，就是我們選擇的家人
患有唐氏症的查克（查克格薩根飾演），他不顧一切逃離照護機構，只為了找到崇拜的傳奇摔角選手，向他拜師學藝。他在特殊情況下，結識了亡命之徒泰勒（西亞李畢福飾演），並泰勒成為他的教練與盟友。兩個流浪的靈魂一拍即合，開啟一場充滿驚喜的旅程。

他們共同繞過三角洲，逃避警方追捕。逃亡途中，他們一起喝威士忌、尋找上帝、捉魚充飢。後來，甚至連原本要把查克帶回去的看護艾莉諾（達珂塔強森飾演），都加入了這趟旅程，而三人意想不到的情誼，也將迎來一段歡樂又激勵人心的溫暖之旅。

▲▼花生醬獵鷹的願望　。（圖／imdb）

▲船上撿到一個唐寶寶。

▲▼花生醬獵鷹的願望　。（圖／imdb）

▲社福機構的小姐找來了，要先成全唐寶寶的心願。

▲▼花生醬獵鷹的願望　。（圖／imdb）

▲熱愛摔角的唐氏兒，要親自打一場摔角賽。

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