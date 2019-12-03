彰化139縣道耍帥「翹孤輪」　無照屁孩4秒噴6萬+公共危險

▲17歲男子無照駕駛翹孤輪被開罰。（圖／翻攝自Facebook／彰化 139、148縣道幹礁版）

記者唐詠絮／彰化報導

139線道又見翹孤輪！臉書《彰化 139、148縣道幹礁版》，被網友拍下一系列高清版耍帥畫面，引來網友議論「這舉的未免也太高了，真是不要命了」，原來這名機車駕駛還是1名未滿18歲的小屁孩，不僅無照駕駛，車牌也是跟別人借來掛的，短短的4秒鐘，被警方開4張罰單，罰款高達6萬元還依公共危險罪送辦。

▲17歲男子無照駕駛翹孤輪被開罰。（圖／翻攝自Facebook／彰化 139、148縣道幹礁版）

敢違規翹孤輪，一定重罰！影片中只見有1輛白牌重型機車沿路翹孤輪疾駛而去，彰化警方說，這輛白色重機車以翹孤輪單輪行駛之方式行駛道路，將139道路視為競技場所，已嚴重危害到本身及其他用路人之行車安全，違反刑法185條公共危險罪，交通違規部分併依法舉發。

▲17歲男子無照駕駛耍帥壓馬路。（圖／翻攝自Facebook／彰化 139、148縣道幹礁版）

彰化分局第5組組長楊士漢指出，彰化警方獲悉即刻派員循線調閱監視器畫面過濾比對，鎖定1名男性重機車車主，但一查之下才發現騎機車17歲男子是為了規避罰則借用別人的車牌上路，他到案後坦承不諱說「我無駕照，只想說一切好玩」，依無照駕駛開罰6千元、超速罰2萬4千元、懸掛他車車牌及懸掛他車車牌駕駛開罰3萬元，共罰6萬元，全案依公共危險罪移送彰化地檢署偵辦。

►腦公！你不可以賴帳喔

【其他新聞】

►「犧牲中部人的健康！」 王惠美嚴厲譴責中央放寬中火燃煤

►店家控foodpanda逾期撥款 霸氣解約po文：飲料升級、雞排打折