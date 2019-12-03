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書蟲必追！2019 Openbook好書獎名單出爐　40本選書「社會議題大爆發」

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▲▼2019 Openbook好書獎。（圖／Openbook提供）

▲2019 Openbook好書獎。（圖／Openbook提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

「2019 Openbook 好書獎」受到華文出版界矚目，11月30日揭曉名單！從206部入圍決審名單的作品中，選出「年度好書．中文創作」、「年度好書．翻譯書」、「最佳童書暨青少年圖書」、「美好生活書」等4大類，共計40本優質選書，此屆更首度出現漫畫得獎的中文創作，更有早逝的青年作家遺稿獲獎，而社會議題也大爆發，包括性別、環境、過勞、老年等。

▲▼2019 Openbook好書獎。（圖／Openbook提供）

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▲阿尼默漫畫集《小輓》首度以漫畫形式奪得Openbook好書獎。

相較去年老將勝出，此屆「年度好書．中文創作」全數由女性作家拔得頭籌。張亦絢短篇小說集《性意思史》對性之探究毫不避忌，但尺度拿捏得宜、妙趣橫生；黃麗群散文《我與貍奴不出門》對人情世故幽默詼諧，卻節制而不過度張揚，展現現代女性的自在。

▲▼2019 Openbook好書獎。（圖／Openbook提供）

▲張亦絢《性意思史》性的探究兼具深度與趣味獲評審肯定。

▲▼2019 Openbook好書獎。（圖／Openbook提供）

▲黃麗群《我與貍奴不出門》展現人情世故詼諧書寫 展現現代女性自在。

邱常婷中篇小說集《新神》極盡溫柔，認真打磨角色的血肉實感，雅俗共賞，亦是創新之作；陳淑瑤20萬字的《雲山》，在素樸中測試小說底線，風格極簡、緩慢內斂，是令人敬重的作品。

今年詩集入圍呈倍數成長，與小說分庭抗禮。得獎作品為夏宇《羅曼史作為頓悟》，游刃有餘的姿態，時而慵懶、時而激越，情境無理而妙，是好書獎遲來的肯定。

另有兩部新手作品殺出重圍，博得大獎。逝去的劉宸君《我所告訴你關於那座山的一切》，具證了沉思死亡經驗的寫作者，其無可複製的「新生」；插畫家阿尼默的漫畫集《小輓》，多層次演繹「失去」的命題，創造了視覺結合文學敘事的閱讀層次。

對於今年首度有漫畫創下紀錄、於眾多文字作品中脫穎而出，評審范銘如認為，許多創作者還沒有意識到讀者在「等待圖文」，大部分漫畫都往同人誌而去，尚未走進文學場域，此事一旦被發掘出來，未來與文學的連結性將會更強。

另一位評審童偉格也對劉宸君作品提出評價，「如果還有什麼比愛更重要的理由，那就是對文學的想像。她冒著這份記憶被毀棄的危險，也要爭取一個機會，與讀者建立情誼。這是個新的啟示，我讀起來非常感動。文學的意義是什麼？我想需要更多人的護持。」

而在非文學類中文創作方面，近年本土社科作品相對成熟飽滿，但今年全球關注的民主題材卻付之闕如，不少熟悉議題的格局與立場亦有簡化之虞，因此「揭露未知」與「挑戰已知」成為評審關鍵。

▲▼2019 Openbook好書獎。（圖／Openbook提供）

▲報導者團隊以《煙囪之島》三度獲獎，評審譽為「當下台灣所需的時代之書」。

繼前兩年《血淚漁場》、《廢墟少年》連續獲獎之後，「報導者」團隊今年以《煙囪之島》第三度獲獎。該書以詳實的資料和訪談，強迫讀者正視石化業帶來的傷害，評審翁稷安認為：「這是當下台灣所需的時代之書。」

此外，徐沛然《社企是門好生意？》挑戰一般對社會企業必然良善的想法，也質疑新自由主義存在著嚴重的缺陷，行文刀刀見骨。台灣歷史學者溫洽溢《獻給皇帝的禮物》，除瑋緻活創辦Wedgwood的成功之路，也加深讀者對消費文化相關理論的理解，是中文作品較少見的題材。

今年「翻譯類年度好書」以科普類最蓬勃亮眼，許多跨領域傑作令評審難以割捨，競爭最激烈。最後贏得勝選的是寫微生物的《我擁群像》、現代人需求孔急的《睡眠腦科學》，以及反映資訊時代社群焦慮的《打開演算法黑箱》、擅長說故事的女工程師艾葛拉瓦的《如何在果凍上蓋城市？》，都是非常生動的科普書寫，也緊緊跟住時下全球最新議題。

社科書方面，入圍比例最多的是歷史類作品，但最後由兩部經濟類作品奪得：突破階級與勞動刻板印象的《職人新經濟》，與倫敦政經學院經濟史專家撰寫的《經濟學的40堂公開課》。

文學方面，此屆以美國入圍最多，獲選的有露西亞．柏林短篇小說集《清潔女工手記》，以及卡門・瑪麗亞・馬查多的女性文學《她的身體與其它派對》。而已成日本新聞從業者重要參考書的《被殺了三次的女孩》也攻進榜單，為記者清水潔自行展開命案調查的報導文學。歷史小說則有德國作家凱曼深具反叛精神的《小丑提爾》奪獎。

▲▼2019 Openbook好書獎。（圖／Openbook提供）

▲安石榴《那天，你抱著一隻天鵝回家》情感深刻形式獨特，示範兒童文學新高度。

「最佳童書暨青少年圖書獎」為安石榴《那天，你抱著一隻天鵝回家》，其情感深刻、形式獨特的52則故事，示範了兒童文學可抵至的高度。翻譯小說可喜地出現多本非美、日系作品入圍，最後由描繪斯拉夫傳說的《長腳的房子》獲獎。

自然科學仍是強勢題材，本土創作有何華仁《哇！公園有鷹》和黃一峯《怪咖動物偵探》，前者以富有藝術氣息的版畫風格見長，後者輕鬆自在、笑而不謔。饒富趣味的《昆蟲量體重》，也讓評審團大開眼界，此外還有圖像藝術性相當高的知識書《聖母峰》。

隨著時代腳步，童書出現越來越多各擅勝場的公民議題，最後是兒童人權故事《布魯卡的日記》，以及解析假新聞、偽科學的《破解！傳達的技倆》中選。而繪本量多質精，評審亦各有擁護，結果由席尼・史密斯《城市裡的小訪客》與菊地知己《白貓黑貓》勝出。

「美好生活書」今年社會議題大爆發，華文創作氣勢如虹，最終得獎6名。飲食類競爭激烈，《鏡週刊》專訪集結的《吃便當》，窺進社會邊緣，看見台灣生命姿態。去年得獎的王瑞閔，再度以《舌尖上的東協》喚醒我們以台灣的美好，認識東協的美好。

▲▼2019 Openbook好書獎。（圖／Openbook提供）

▲兒童文學推手林真美《有年輪的繪本》為讀者深度賞析40本經過千錘百鍊的經典繪本。

日前曾遭拘捕的香港作家鄧小樺《恍惚書》，全書借物抒情，含金量高，對台灣讀者深具啟發。兒童文學推手林真美《有年輪的繪本》，以百年時間的跨度，為讀者深度賞析40本足以建構成長深度的繪本。

集體創作近年成趨勢，獲獎作品為：以照片寫歷史的《凝視時代：日治時期臺灣的寫真館》，還有喚醒台灣人關心海洋的《黑潮島航：一群海人的藍色曠野巡禮》。壯遊不只本土的島航，也有探險絲路的翻譯書《無界之疆》。此外，動物、獸醫類亦不遑多讓，入圍高達6本以上，最後由《獸醫超日常》拿下。

樂齡關懷入圍書也多達6本，另有3本攸關照護的作品，結果平均年齡超過90的《橫尾忠則×九位經典創作者的生命對話》中選。此外，面對當代過勞現象，《雖然痛苦到想死，卻無法辭職的理由》以漫畫引發美好生活「小不幸」的強大共鳴，實屬異數。

「2019 Openbook 好書獎」完整得獎名單、遴選標準與評審報告詳見官網：https://www.openbook.org.tw/2019openbookaward

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