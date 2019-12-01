　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

確定了！好市多汐止店12／2起停車要收費　1小時100元、消費滿500折抵3小時

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼好市多，COSTCO。（圖／資料照）

▲好市多汐止店將於明實施停車收費措施。（示意圖／資料照）

記者蕭筠／台北報導

繼北投、中和店實施停車收費政策後，美式賣場好市多（COSTCO）汐止店確定將於明（2）日正式實施收費措施，只要停車30分鐘以上、每小時收費100元，不過購物消費可折抵停車費。對此，好市多表示因發現汐止店外車「不消費純停車」狀況較多，導致會員進場需排隊，影響消費者權益，故決定跟進此方案。

好市多汐止店停車收費烏龍。（合成圖／翻攝自臉書汐止集團、記者張一中攝）

▲好市多汐止店上月才傳出停車收費烏龍，本月2日確定實施。（合成圖／翻攝自臉書汐止集團、記者張一中攝）

好市多汐止店上月傳出將從11月20日起實施「消費折抵停車制度」，每小時費用80元，消費滿500元（含）可以折抵3小時，停車未滿30分鐘免收費，超過30分鐘以1小時計費，每日最高可折抵3小時，不過當時好市多澄清，確實有消費折抵停車規劃，但詳細實施時間、費用金額皆未確定，民眾看到之賣場公告，是停車場廠商在尚未協商前就先行公開，並急忙將該公告撤下。

近日再度傳出汐止店已設置收費機器及停車公告一事，對此，好市多行銷企劃部副總王友玫證實，明（12月2日）起汐止店確定開始停車收費，不過只要消費滿500元以上可折抵3小時停車費，收費原因主要為發現外車不消費純停車狀況多，導致會員進場要排隊影響權益；至於其餘門市是否也會陸續實施停車收費規定，她則說目前尚無明確規劃。

►發現韓國瑜珈老師的美麗小秘密　

ET快訊
銅板樂園助弱勢！二手物資「撈出尿漬內褲」志工無奈　照片曝網怒
童顏女孩來真的！輕鬆舉30kg「腹肌全起立」　網神出IG排隊
「7男6女壞壞趴」1年6場！色影師穆川申「每男收3500」判
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

確定了！好市多汐止店12／2起停車要收費　1小時100元、消費滿500折抵3小時

最新下殺品只有11樣「沒人要搶」！好市多「最後黑五」民眾不買單　

京華城最後營業日爆排隊潮　40歲男「排10小時」拚抽獎

GUCCI再一火紅包燒遍IG！全新1955 Horsebit馬銜包李聖經、IU搶先背上

好市多黑購節買氣有夠冷！20吋行李箱剩很多…第6彈百項下殺商品曝

直擊／肉肉肉終於出現！好市多黑色購物節倒數　生鮮區一級戰場

黑色購物節倒數！好市多Part6下殺品來了　必搶20吋行李箱、北海道生干貝

大突破！陸龜滅絕112年再現身　全球最後1隻...學者：實現夢想

未打方向燈！小客車害騎士摔肇逃　正義砂石哥「一個轉彎」霸氣堵人

奶油花盛開！美容師巧手清粉刺 療癒片曝光網暴動：要求開直播

上滑點「耳朵」秒變監聽器　iPhone隱藏技！15公尺也聽到

買菜未歸！夫急尋「見妻死輪下」　崩潰哭喊飆罵：你到底怎麼撞的

怒轟搞台獨都垃圾！　郭董挺柯P：我們不能夠容忍台獨

華莎MMA《TWIT》超帥噴漆　MAMAMOO四人四色螢光顏料上身！

BTS「Boy In Luv到Boy With Luv」　MMA舞台回憶殺！創4大賞滿貫紀錄

分離8個月...軍人爸現身給驚喜 10歲罕病兒啜泣！兩人相擁淚崩

找爸尬桌球！萌喵伸出「山竹拳」　超精準回擊...網讚：不怕沒球友

確定了！好市多汐止店12／2起停車要收費　1小時100元、消費滿500折抵3小時

最新下殺品只有11樣「沒人要搶」！好市多「最後黑五」民眾不買單　

京華城最後營業日爆排隊潮　40歲男「排10小時」拚抽獎

GUCCI再一火紅包燒遍IG！全新1955 Horsebit馬銜包李聖經、IU搶先背上

好市多黑購節買氣有夠冷！20吋行李箱剩很多…第6彈百項下殺商品曝

直擊／肉肉肉終於出現！好市多黑色購物節倒數　生鮮區一級戰場

黑色購物節倒數！好市多Part6下殺品來了　必搶20吋行李箱、北海道生干貝

美軍首位女性陸戰偵察員　訓練過程超刻苦「錄取率僅兩成」

娶到「情色女王」壇蜜太興奮！　漫畫家老公結婚登記填錯格…名字全變了

浪貓草叢叼出一隻「親生貓」　網嚇：確定不是偷生的？

女生朋友車頭歪了　他好心指導「下秒油門當剎車」當場倒地

聯合國會議37：1通過性別和婦女賦權宣言　美唯一反對

彰化土雞場爆「H5N2禽流感」！防疫所清場消毒　撲殺近2.5萬隻土雞

日本狸「腰間肉」太厚！　短腿「隔空搔癢」表情超失落

二哈把搥背看成家暴　用力「跺腳阻擋」讓媽哭腔喊痛

才隔30分鐘沒抱！　塞奶喵「揪緊山竹」哭臉哀號埋入懷

三振王維中卻讓陳偉殷開轟　廖健富同學顏秀哲：此生無憾

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

消費熱門新聞

好市多「最後黑五」下殺品沒人要搶！

GAP黑五快閃5折大衣現省4,500元

好市多30日「黑五」必搶北海道生干貝！

好市多黑購節第6彈百項下殺商品曝

好市多汐止店12／2起實施停車收費！

GoShare車款專屬配件逾萬元解密

黑五限定Part5！終於等到牛小排、新鮮大鮭魚

黑五神話破滅⋯好市多牛小排、鮭魚還有剩

牛肉終於出現！好市多購物節倒數

桃園水族館2020年6月登場

只剩2天！好市多「黑五限定」第6彈先看

約翰走路2款神劇限量聯名搶收藏

獨／搶！UNIQLO羽絨衣現省1000

黑色購物節最該搶！好市多「爆紅品TOP7」先看

更多熱門

相關新聞

好市多「最後黑五」下殺品沒人要搶！

好市多「最後黑五」下殺品沒人要搶！

美式賣場好市多（COSTCO）今年長達7天的「黑色購物節」進入最後一天，今（1）日全門市8時準時開門，內湖店門口約有100人排隊等採買，不過相較過去假日人潮，黑色購物節似乎並未吸引更多民眾提早到店搶買，且今日祭出的「黑五限定」也沒有最後加碼大放送，僅有約10多樣，就連生鮮區也未聚集人搶購。

好市多牛小排　她傻：1／3是牛油

好市多牛小排　她傻：1／3是牛油

好市多黑購節第6彈百項下殺商品曝

好市多黑購節第6彈百項下殺商品曝

牛肉終於出現！好市多購物節倒數

牛肉終於出現！好市多購物節倒數

好市多黑色購物節剛過！店內退貨購物車堆滿

好市多黑色購物節剛過！店內退貨購物車堆滿

關鍵字：

好市多汐止店停車收費

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

iPhone隱藏黑科技　點「耳朵」秒變監聽器

當兵殺煮青蛇！士官長罵：出事自己負責　當晚真的來了

歐陽娜娜悼念高以翔　網罵爆：妳最沒資格講

毛加恩婚禮「播高以翔影片」

強度升級！入冬首波大陸冷氣團今晚報到

爸爸抱女兒進女廁！　她傻眼：媽媽寧願站外面滑手機

壓到腳了好痛！戲精喵皺眉推開哥

陸劇瘋傳「封殺藝人名單」業界人證實：收到了！

甜美女星埃及遇難「10分鐘遭侵犯3次」：整個人破碎了

蔡正元給王立強一封信：你的風光時刻已落幕了

JIMIN現代舞美哭！跳完驚：歪腰

高以翔長眠地有「陰宅豪宅」稱號

狠爸拿鐵鎚家暴！女兒緊關房門護母…下秒門開了

發票存載具！回家查明細…揭多刷陷阱驚呆

每天灌5公升可樂！23歲妹瘦20公斤...醫師一看：慘了

更多

最夯影音

更多
大突破！陸龜滅絕112年再現身　全球最後1隻...學者：實現夢想

大突破！陸龜滅絕112年再現身　全球最後1隻...學者：實現夢想
未打方向燈！小客車害騎士摔肇逃　正義砂石哥「一個轉彎」霸氣堵人

未打方向燈！小客車害騎士摔肇逃　正義砂石哥「一個轉彎」霸氣堵人

奶油花盛開！美容師巧手清粉刺 療癒片曝光網暴動：要求開直播

奶油花盛開！美容師巧手清粉刺 療癒片曝光網暴動：要求開直播

上滑點「耳朵」秒變監聽器　iPhone隱藏技！15公尺也聽到

上滑點「耳朵」秒變監聽器　iPhone隱藏技！15公尺也聽到

買菜未歸！夫急尋「見妻死輪下」　崩潰哭喊飆罵：你到底怎麼撞的

買菜未歸！夫急尋「見妻死輪下」　崩潰哭喊飆罵：你到底怎麼撞的

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面