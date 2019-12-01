確定了！好市多汐止店12／2起停車要收費　1小時100元、消費滿500折抵3小時

▲好市多汐止店將於明實施停車收費措施。（示意圖／資料照）



記者蕭筠／台北報導

繼北投、中和店實施停車收費政策後，美式賣場好市多（COSTCO）汐止店確定將於明（2）日正式實施收費措施，只要停車30分鐘以上、每小時收費100元，不過購物消費可折抵停車費。對此，好市多表示因發現汐止店外車「不消費純停車」狀況較多，導致會員進場需排隊，影響消費者權益，故決定跟進此方案。

▲好市多汐止店上月才傳出停車收費烏龍，本月2日確定實施。（合成圖／翻攝自臉書汐止集團、記者張一中攝）



好市多汐止店上月傳出將從11月20日起實施「消費折抵停車制度」，每小時費用80元，消費滿500元（含）可以折抵3小時，停車未滿30分鐘免收費，超過30分鐘以1小時計費，每日最高可折抵3小時，不過當時好市多澄清，確實有消費折抵停車規劃，但詳細實施時間、費用金額皆未確定，民眾看到之賣場公告，是停車場廠商在尚未協商前就先行公開，並急忙將該公告撤下。

近日再度傳出汐止店已設置收費機器及停車公告一事，對此，好市多行銷企劃部副總王友玫證實，明（12月2日）起汐止店確定開始停車收費，不過只要消費滿500元以上可折抵3小時停車費，收費原因主要為發現外車不消費純停車狀況多，導致會員進場要排隊影響權益；至於其餘門市是否也會陸續實施停車收費規定，她則說目前尚無明確規劃。

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