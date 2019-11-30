國際身心障礙者園遊會　鼓勵身障朋友走出戶外與社會對話

▲▼ 嘉義縣國際身心障礙者日暨公益彩券形象宣導園遊會。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣長翁章梁30日在一場國際身心障礙者日活動中指出，讓身障朋友走出戶外與社會對話，是一件非常重要的事，因為每一個人都有可能因天生、意外或老年疾病成為身障者，因此，關心身障權益和福利，就是關心自己。

2019年「嘉義縣國際身心障礙者日」系列活動30日舉行壓軸才藝表演及表揚大會，翁章梁親自表揚8名身心障礙者楷模、13名推行身心障礙福利有功人員、1名身心障礙領域特殊貢獻獎、3個獲得全國性競賽績優的身心障礙機構或團體、3名身心障礙者個人暨家庭照顧服務人員、志工人員，以及10家超額進用身心障礙者績優單位，現場也安排身心障礙機構與團體的才藝表演，讓身心障礙者展現自己的專長與團隊合作的學習成果。

截至今年10月止，嘉義縣身心障礙人口數38,180人，占全縣總人口數7.6％，曾經擔任嘉義縣社會局長長達11年的翁章梁，特別重視身障朋友的福利與照顧，希望能結合各界共同創造一個對身心障礙朋友更友善的環境。

翁章梁指出，很多人不是天生就是身障，有的意外或老人家因中風等多重因素而成為身障者，讓身障朋友走出戶外與社會互動是關鍵的第一步，他已指示社會局明年度國際身障者日將舉辦大遊行，當民眾在街頭看到這麼多人在遊行，就會引起關注，引起討論，大家對身障朋友的權益與福利也就會特別關心。

翁章梁表示，買公益彩券，真的可以做公益，嘉義縣108年運用公益彩券回饋金與盈餘分配的福利，辦理社會福利計84案，總計3.78億元，另申請中央公益彩券回饋金經費補助嘉義縣社會局及社福團體辦理社會福利28案，補助金額近4265萬元，大多用於兒少、婦女、老人、社區、救助及身障等政策，用途廣泛，讓需要者獲得基本照顧，讓弱勢團體獲得保障。

社會局長李政毅特別表彰丁一中先生等8名身心障礙者楷模，推崇他們雖然身體上有些不方便，但在社會公益、體育推廣、學習成效及工作表現，都交出非常漂亮的成績單。另外，陳玨菁女士等13名推行身心障礙福利有功人員，推廣身心障礙福利及社會公益不遺餘力，還要感謝陳素綢女士榮膺身心障礙領域特殊貢獻獎，盡心推展各項身心障礙服務，時時努力付出與利己利人的無私奉獻，足為各界榜樣。

國際身心障礙日活動現場有社會福利宣導攤位（有獎徵答或趣味性活動）、體驗區、展示區、美食區、彩券經銷商到場銷售刮刮樂及摸彩，還安排5組身心障礙機構或團體的才藝表演，展現身障朋友辛苦學習的成果，希望社會大眾都能感受到身心障礙朋友活潑、樂觀、開朗的態度。

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