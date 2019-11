500名環保人士抗議！　耶魯哈佛球賽被迫暫停「將他們趕出現場！」

▲球賽遭環保份子抗議,比賽延遲約一小時。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者施怡妏/綜合報導

美國耶魯大學和哈佛大學23日舉行美式足球賽,中場休息時遭到環保人士衝入球場抗議,70名示威者要求大學撤資石油投資案,現場也有球迷響應,導致比賽延遲約一小時。警察到場後逮捕部份示威者,並透過廣播要求他們離場。

根據紐約時報報導,在球賽中場休息時間,約70名環保人士衝入球場抗議,場中還有球迷加入,最高峰時期有500多人加入示威活動,引發部份球迷不滿,大喊「將他們趕出現場!」

該場球賽由ESPNU現場轉播,在抗議的同時,球員們被帶入休息室,頻道也改播另一場球賽,直到示威者離場。隨著警察陸續到場後,現場抗議民眾逐漸減少,某些抗議人士被逮捕,但確切被逮捕人數還不清楚。警方表示,「有42人因行為不檢而被開傳票。」

The Harvard-Yale football game has been delayed due to students protesting climate change in the middle of the field. pic.twitter.com/uY9Kc3Mn32