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瘋電影／地久天長　沒想到我們竟然也怕死

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文／賴賴

▲▼地久天長。（圖／YAHOO）

瘋言瘋語：

還好被限制了，否則不知道會搬走多少金馬，真心是一部非常雋永的史詩作品，但是是文青電影，沒有商業氣息，男女主角的演技一流，攝影也超棒，而導演功力強大，將這樣一部平凡無奇的隔壁家故事，沒有太多曲折張力，就是這樣平平凡凡的一生，利用穿插剪輯的技巧，使電影呈現懸疑情緒，正是這個好奇想知道到底是什麼的動力，支撐了三個小時，厲害的導演功。

這個描述一80年代中共胎化政策下，痛失愛子的夫妻生活的改變，這部電影也記錄了整個時代的變化，人民依賴上崗生活養家，卻也可能遭遇遣散，經濟變遷的結果，有人一夕致富拉開與鄰居的經濟差異，還好這不是韓劇，沒有狗眼看人低的橋段。

這部電影很深刻的感觸是，中國人民純樸善良，彼此間的信任關係緊密，在發生重大意外時，善良將人性神格了，就算是失去至親，唯一能做的還是關懷活著的人大於指責害死的過失，很純善的劇本，卻又不至於太過英雄化，最大功勞還是要歸功男女主角的樸實演技。

電影好看，但片長實在很長，而這故事也不是去年的「大象席地而坐」那麼燒胃，淺淺的淡淡地影展片。看到片中這句對白，心酸到骨髓：沒想到我們還會怕死。被生活摧殘的體無完膚之後，人依然還是會怕死。

片　　名：地久天長
英文名稱：So Long, My Son
類　　型：劇情
上映日期：2019-11-08
片　　長：03時05分
導　　演：王小帥
演　　員：王景春 、 杜江 、 詠梅 、 齊溪 、 王源
國　　家：中國
語　　言：國語
發行公司：東昊

劇情大綱

八十年代，經濟發展逐漸起飛，耀軍、麗雲夫婦與好友同在機械廠工作，攜手歷經人生大事，一起追求所謂的光明美好未來。但因為一場意外，大夥的友誼自此有了隔閡，耀軍夫婦不告而別，遷徙到陌生南方重新生活。三十年過去，好久不見的老友邀請他們回到老家，冬日裡，故鄉暖暖人情依舊，景物早已不同，歲月也尚未解開彼此心中的結。選擇忘懷，失去的是否能再回來？

▲▼地久天長。（圖／YAHOO）

▲街坊感情深厚猶如家人。

▲▼地久天長。（圖／YAHOO）

▲領養一個孩子來取代親生，卻怎樣也不是親生。

▲▼地久天長。（圖／YAHOO）

▲經過數十年，環境變遷，富者愈富。

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